Praha chystá změny u Vltavské. Vznikne podjezd pod železniční tratí

Okolí stanice metra C Vltavská se v budoucnu promění. Pražští radní schválili na pondělním zasedání přípravu stavby s názvem „Podjezd Bubny“. Tramvaje by podle plánu neměly jezdit přímo po nábřeží, ale pod železniční tratí vedoucí k nové vlakové zastávce Praha-Bubny. Změny by se měly týkat rovněž vestibulu metra.

Vedení metropole se pro schválení změn u Vltavské rozhodlo kvůli snaze vytvořit přestupní uzel metra, tramvají a vlaků v souvislosti s plánovanou stavbou v železničním areálu Bubny, kde má vzniknout nová čtvrť. Na území Prahy 7 by za dvacet let mohlo žít až 25 tisíc lidí. Magistrát minulý týden zveřejnil studii nevyužitého areálu. Městští plánovači počítají, že skrz bronwfield Bubny-Zátory povede i železniční trať s několika zastávkami. Primátorovi náměstci pro územní rozvoj Petr Hlaváček (TOP 09) a pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) proto předložili na jednání rady dokument, který dopředu řeší jednu z návazných staveb. Praha nyní vypíše zakázku na projektovou dokumentaci pro stavbu tunelu pod vlakovými kolejemi směrem k nově vzniklé ulici Brazilská. Odtud by tramvaje jezdily k Bubenskému nábřeží. Jako na Vinohradech. V nové čtvrti v Bubnech najde domov 25 tisíc lidí Přečíst článek › Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) už nyní rekonstruuje Negrelliho viadukt přes Vltavu a plánuje opravu trati, která vede uvedeným územím. „Je zapotřebí již v současné době věcně a časově koordinovat přípravu podjezdu pod budoucím jižním zhlavím nové železniční stanice Praha-Bubny," píše se ve schváleném dokumentu. Jak bude okolí stanice metra konkrétně vypadat, ještě není jasné. „Finální rozhodnutí o celé podobě uzlu v kontextu ostatních záměrů v území vzejde z územní studie Bubny-Zátory," uvádí předmětný tisk. Ve spolupráci s dopravním podnikem by se však měly přemístit tramvajové zastávky Vltavská, zkrácen bude také podchod ve vestibulu metra. Most u metra Vltavská zpevní nosníky. Podepření může vydržet i 10 let Přečíst článek ›

Autor: Michael Bereň