Anna Bušková dnes 14:36

Z důvodu silného deště, který v pátek 13. září způsobil průsak vody do vestibulu, zůstává vstup i výstup ze stanice metra Muzeum nadále uzavřen. Dopravní podnik hl. m. Prahy oznámil, že část vestibulu zůstane mimo provoz až do odvolání. Jak to na místě vypadá a kdy se obnoví stropní rekonstrukce?