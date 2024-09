Výstavba výtahu ve stanici metra Radlická, která začala v sobotu 21. září, umožní bezbariérový přístup z vestibulu na nástupiště a naopak. Po dokončení stavebních prací, které potrvají přibližně devět měsíců, se tak Radlická stane již 48. bezbariérovou stanicí pražského metra.

Výtah bude mít kapacitu pro 13 osob a maximální nosnost 1000 kilogramů, což odpovídá moderním standardům. Bude dosahovat rychlosti 1 metr za sekundu a propojí nástupiště s vestibulem během několika vteřin.

Umístěn bude výtah přímo vedle stávajícího pevného schodiště. Díky tomu nebudou nutné žádné rozsáhlé stavební zásahy do samotné konstrukce stanice. Dolní stanice výtahu bude na nástupišti mírně vpravo od osy nástupiště, zatímco horní stanice bude v prostoru vestibulu, těsně za mozaikou u schodiště vedoucího na nástupiště.

Náklady na výstavbu výtahu ve stanici Radlická činí 52,6 milionů korun a zhotovitelem projektu je společnost Brema.

Dočasná omezení provozu

Od zahájení výstavby výtahu až do konce června 2025 je omezen provoz metra ve stanici Radlická. Vlaky mířící směrem do centra, tedy na Černý Most, během prací stanicí pouze projíždějí, protože druhá kolej je uzavřena.

Toto omezení bude trvat po celou dobu stavebních prací, tedy přibližně devět měsíců.

Pro cestu do stanice Radlická ve směru od Zličína doporučuje Dopravního podnik hlavního města Prahy (DPP) cestujícím dojet do stanice Smíchovské nádraží a následně přestoupit do soupravy v opačném směru.

Pro cestu ze stanice Radlická ve směru centrum, tj. Černý Most lze využít metro do stanice Jinonice a následně přestoupit na vlak v opačném směru.

K cestě do centra z okolí stanice Radlická DPP doporučuje cestujícím využít také pravidelné spoje tramvajových linek 7 nebo 21 v obou případech do zastávky Anděl ke stejnojmenné stanici metra.

Dlouhodobý cíl: plně bezbariérové metro

Zdeněk Hřib, náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast dopravy, zdůraznil, že výstavba bezbariérových přístupů je součástí dlouhodobé snahy města o zpřístupnění všech stanic pražského metra.

„Po úspěšné modernizaci stanice metra Jiřího z Poděbrad, která je od července kompletně bezbariérová, přichází nyní na řadu stanice Radlická. V létě příštího roku se díky výtahu stane další plně bezbariérovou stanicí. Počet stanic s bezbariérovým přístupem se tím zvýší na 48 z celkových 61,“ uvedl Hřib.

V následujících letech se plánují další modernizace stanic. Další na řadě by podle Hřiba měla být stanice metra Flora.