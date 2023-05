Zastavený eskalátor v metru na dlouho úplně osiřel. Oprava se ale stihne včas

Jestliže eskalátor na frekventovaném místě zůstal měsíc stát kvůli opravě, aniž byl za zábranami vidět sebemenší náznak pracovního ruchu, neznamená to, že by se na něj zapomnělo. Byť zrovna to si řada kolemjdoucích myslí. A někteří se nerozpakují dát svou nevoli hlasitě najevo.

Uzavřený eskalátor ve stanici metra I. P. Pavlova | Foto: Deník/Milan Holakovský