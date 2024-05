Historické soupravy budou vyjíždět z Kačerova, a to nejen kvůli tomu, že v blízkosti této stanice leží klíčové depo (jež se návštěvníkům v rámci oslav padesátiletí metra otevřelo v sobotu). Právě na Kačerově byl provoz metra před 50 lety slavnostně zahájen. Postarala se o to, jak napsala tehdejší Večerní Praha, „stranická a vládní delegace v čele s generálním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Československa Gustávem Husákem“.

Pro zahájení provozu v roce 1974 byl vybrán 9. květen, slavený tehdy jako den osvobození – s velkým důrazem na rozhodující roli sovětské armády při porážce německých nacistů za druhé světové války. Nešlo o náhodu ani o volbu dne, kdy se lidé snadno mohou přijít podívat, protože většina pracujících bude mít ve svátek volno.

Byl to záměr: metro, budované (a rovněž nazvané) podle sovětského vzoru, tehdejší režim socialistického Československa prezentoval jako stavbu československo-sovětského přátelství a spolupráce. Na zahájení provozu v prvním úseku mezi Kačerovem a tehdejší Sokolovskou, čímž se Praha stala 44. městem na světě s podzemní dráhou, tehdy došlo v 9.19 – a tento čas bude významný i v rámci nynější oslavy.

„Nejstarší vlak“ může vypadat různě

Ve středu 8. května v 9.19 vyjede z Kačerova na Florenc první historická souprava z doby zahájení provozu – z Mytiščinského strojírenského závodu, známá pod ruským označením Ečs. Pouze se třemi vozy, jak pražské metro ve svých začátcích skutečně jezdilo.

V 9.25 bude následovat historická souprava 81–71, známá podle vzhledu čela pod označením černá huba. O pět minut později vyrazí z Kačerova souprava 81–71M. A defilé minulosti uzavře v 9.35 odjezd soupravy M1, jen zdánlivě stejné jako ty, které jsou na lince C běžně v provozu.

V tomto případě jde o první prototypový vlak, vyrobený společnostmi ČKD Dopravní systémy a Siemens Kolejová vozidla pro potřeby homologace. Zkušebně v metru začala jezdit od července 1998 – i to je dnes už vlastně historie přesahující čtvrt století – a první cestující svezla v lednu roku 2000.

Historické vlaky zůstanou během středy na trase C v provozu do 16. hodiny. Úseky jejich nasazení se ale budou lišit. Ečs, což je model, který se z běžného provozu vytratil po 23 letech služby cestujícím v roce 1997, bude jezdit v nejstarším úseku pražského metra Kačerov–Florenc. Kačerov se stane výchozí i konečnou stanicí také pro ostatní historické soupravy – přičemž 81–71 bude odtud jezdit na Nádraží Holešovice, 81–71M do stanice Ládví a prototypová souprava souprava M1 až na Letňany.

Na sváteční středu 8. května se dále chystá stopovací hra k padesátinám pražského metra, která potěší nejen příznivce veřejné dopravy, ale i fandy městské poznávací turistiky a zábavných výletů Tripper. Ohniskem se stane Muzeum MHD ve střešovické vozovně, odkud se zájemci podle hrací karty a indicií vydají objevovat místa spojená s historií městské hromadné dopravy – a metra obzvlášť. K tomu je čeká i luštění šifry podle různých nápověd a kódů.

Pražské metro včera, dnes i zítra

Samotný výroční den, čtvrtek 9. května, nabídne velkou oslavu s představením milníků historie metra, kterou pražský dopravní podnik připravil společně s CAMPem Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Zájemcům o přednášky se ale vyplatí rezervovat si místo prostřednictvím webové prezentace programu akce, aby se vyhnuli zklamání, že se na ně nedostalo.

Právě v CAMPu ve Vyšehradské ulici se od 13 hodin budou promítat historické dokumenty ze sedmdesátých let minulého století: mimo jiné představení samotného cestování metrem i svezení na eskalátorech či přiblížení prvních vozů pro metro.

O hodinu později dojde na představení minulosti metra v rámci přednášky. Pokračovat však bude také promítání, když jsou mimo jiné ohlášeny film z roku 1985 nazvaný Pražské metro včera dnes a zítra nebo snímek o povodních v létě 2002. Ty metro ochromily tak, že si metropole připomněla cestování z dob před výstavbou podzemní dráhy. Šestnáctá hodina bude patřit přednášce o blízké budoucnosti metra, spojené s technologickou změnou v podobě automatizace.

Na večer se pak opět chystají projekce dokumentů a filmů – a to včetně novinky pod názvem Prahou podzemní drahou: procházení prostor metra všech tří linek s výkladem architekta a herce Davida Vávry.

Výstava v metru i obchodním centru

Minulost metra, rozmanité zajímavosti i plány na jeho rozvoj přibližují panely putovní výstavy, kterou již zájemci mohli zhlédnout u střešovického muzea a v rámci dne otevřených dveří v kačerovském depu.

Den otevřených dvěří v kačerovském depu:

Nyní je k vidění ve stanici Kačerov, kde zůstane do pátku 17. května. Pak se přestěhuje na Jungmannovo náměstí (do konce května), následně před magistrátní budovu na Mariánském náměstí (do 14. června); v druhé polovině června bude v obchodním centru Westfield na Chodově.

Putování zakončí ve dvou administrativních komplexech: do 22. července má dočasně pobývat v Argentinské Office Building (kde sídlí společnost Metroprojekt Praha) a pak se ještě do 15. srpna nastěhuje do Palmovka Parku II (kde sídlí společnost Metrostav). Zájemci si však mohou materiály z výstavy prohlédnout i teď hned. Ať jsou kdekoli – prostřednictvím webu metroslavi.cz.

Velkolepé akce pro zájemce o historii veřejné dopravy chystá dopravní podnik i na příští rok – a jeho generální ředitel Petr Witowski už nyní naznačuje, že to bude stát za to. I to, že důvod k oslavě už kulatější být ani nemůže: „Čekají nás oslavy 150 let od zahájení provozu hromadné dopravy a 100 let od zahájení pravidelného provozu autobusů v Praze.“