Technická závada na eskalátoru uzavřela vstup pro cestující do stanice metra Národní třída.

Pražská stanice metra Národní třída, která byla kvůli výstavbě víceúčelového centra Quadrio dva roky uzavřena, začala 27. června po rekonstrukci opět sloužit cestujícím. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

O mimořádné události informoval Dopravní podnik na svém twittovém účtu.

Vstup do stanice byl uzavřen pro všechny cestující. K nástupu do metra doporučil Dopravní podnik využití tramvajové linky do stanice Karlovo náměstí.