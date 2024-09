Od dnešního rána se Praha dostala na nejvyšší stupeň výstrahy před povodněmi. Vydatný déšť, který má podle předpovědi trvat až do pondělí, překvapil i cestující v metru. Na jedné ze stanic skrze střechu prší. Jak to tam aktuálně vypadá?

Kvůli vydatným srážkám, před kterými varoval Český hydrometeorologický ústav, zatéká momentálně voda do stanice metra Muzeum. Voda protéká skrze strop do improvizovaných kýblů a sudů, okolo kterých chodí pravidelně uklízet zaměstnanci s mopem. Déšť je ale tak silný, že kape na cestující.

Déšť v metru na Muzeu | Video: Deník/Anna Bušková

Zabránit vodě ve vestibulu metra se snaží i plachty, které jsou ke stropům připevněny a voda po nich stéká stranou. Jedna plachta je i se dvěma nádobami na vodu umístěná přímo před vchodem do obchodu s potravinami. Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) se k situaci zatím nevyjádřil.

Není to poprvé, co do pražského metra pronikla voda. V roce 2002 ničivé povodně zaplavily 19 stanic metra na všech třech linkách. Jednalo se například o stanici Malostranská, Anděl, Palmovka či Vltavská. Škody se vyšplhaly až k miliardám korun a dopravní podnik na památku této události uspořádal v roce 2022 výstavu.

V Praze od rána platí do odvolání extrémní výstraha a hlavní město rozšiřuje preventivní opatření. V rámci městské hromadné dopravy bude zatím dnes od 18:00 uzavřená lanovka na Petřín.