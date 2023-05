/VIDEO, FOTOGALERIE/ Zhruba před rokem začal Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) s výstavbou prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova. K propojení těchto stanic zbývá prokopat 60 metrů tunelu. Na stavbě je už vykopáno zhruba 1,6 kilometru tunelů, což je polovina. Dokončena byla například ražba dvojkolejného tunelu, zahájena ražba propojovacího tunelu linek C a D nebo obratových tunelů a těch pro eskalátory. Dopravní podnik k úseku navíc otevřel Informační centrum, kde se může veřejnost dozvědět další podrobnosti o stavbě.

Prohlídka ražeb a infocentra prvního úseku metra D. | Video: Deník/ Radek Cihla

Stavba začala před rokem a dosud do DPP investoval zhruba 1,8 miliardy korun. Ražby na prvním úseku metra D budou trvat ještě necelé tři roky, tedy zhruba do přelomu let 2025 a 2026. Stavbu provádějí společnosti Hochtief, Subterra a Strabag.

Na budovaný úsek z Pankráce na Olbrachtovu naváže část z Olbrachtovy na Nové Dvory. Celkové náklady by měly být při započtení inflace předběžně 52,09 miliardy korun. Přesná cena ale vzejde až z výsledku soutěže na stavebníka pro druhý zmíněný úsek. Jako poslední bude vybudován úsek z Nových Dvorů do Depa Písnice.

"Je to investice do budoucnosti pražské dopravy. Pokud vše půjde, tak jak má být, první cestující se v autonomních vozech bez řidičů, projedou už na konci roku 2029. Máme vyražených už 1,6 kilometru nových tunelů metra D. Celkem už bylo od zahájení výstavby vytěženo 67.848 metrů krychlových rubaniny a bylo použito 17.831 metrů krychlových betonu," řekl primátorův náměstek Zdeněk Hřib (Piráti).

Stavba metra D pokračuje. Ulice Na Strži se na tři roky zcela uzavře

Dělníci dokončili ražbu dvojkolejného tunelu, který spojuje budoucí stanice Pankrác a Olbrachtova.

"Razíme jednotlivé jednokolejné úseky před stanicí Olbrachtova, protože tam se tunel rozdvojuje pro vjezd do stanice. A zahájili jsme ražbu tunelové propojky, která propojí trasy linky C a D. Probíhají nějaké práce na geologickém zajištění pro přípravu a zahájení ražeb jednotlivých stanic, zejména stanice Pankrác je poměrně náročná a velká, je to přestupní stanice," řekl předseda představenstva společnosti Hochtief CZ Tomáš Koranda.

Zdroj: Youtube

Zasedá hodnotící komise, která posuzuje nabídky dodavatelů na stavbu navazujícího úseku z Olbrachtovy na Nové Dvory.

"My bychom velmi rádi, ale to znamená, že vše půjde hladce, na podzim zahájili výstavbu tohoto úseku společně s přístupovými tunely z Depa Písnice," řekl ředitel DPP Petr Witowski. Vliv na cenu má mimo jiné inflace i ceny energií a práce. DPP počítal s tím, že druhá etapa vyjde na 23 či 24 miliard, avšak podle Witowského cenové nabídky uchazečů jsou vyšší, než byl odhad DPP.

V Nových Dvorech vyroste nová městská čtvrť. Situovaná bude u stanice metra D

Příprava stavby metra D se potýkala s řadou problémů. Město se muselo dohodnout s vlastníky pozemků podél plánované trasy. K dohodě všechny strany, kterých se týká stavba Pankrác-Nové Dvory, dospěly v roce 2019.

Co se týče trasy z Nových Dvorů do Písnice, tam podniku chybí potřebná povolení a zároveň je potřeba ještě vyřešit majetkoprávní vztahy k pozemkům potřebným k výstavbě.

"Stoprocentní majetkové zajištění je po Nové Dvory a jak se blížíme k depu, majetkoprávního zajištění je méně a méně. Zatím nás to ale v ničem nebrzdí," řekl Witowski. Harmonogram celé výstavby to podle něj neohrožuje, neboť nejdéle potrvá mezi Pankrácem a Olbrachtovou.

Dopravní podnik zároveň otevírá nové Informační centrum pro veřejnost. Bude sloužit zejména pro občany, kteří nemají přístup k internetu, e-mailu a webovým stránkám metra D. Stavbyvedoucí zhotovitelů zde budou zodpovídat dotazy týkající se prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova. V informačním centru budou k dispozici vizualizace celé stavby prvního úseku metra D, včetně obou stanic a další informační materiály k aktuální výstavbě.

V rámci Informačního střediska se můžete každou středu od 14 do 17 hodin přijít podívat na fotografie ze stavby nebo se přímo dozvědět, co vás o stavbě zajímá.