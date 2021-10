Metro C nejezdí v části trasy. Vyměňují se pražce

Jan Šindelář Externista





/FOTOGALERIE/ Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) pokračuje v metru na lince C ve výměně dřevěných pražců za betonové, tentokrát ve stanici Vyšehrad a v úseku I. P. Pavlova – Muzeum. Od čtvrtka 28. října do neděle 31. října je proto obousměrně přerušen provoz metra na lince C mezi stanicemi Pražského povstání a Muzeum. V úseku Hlavní nádraží – Pražského povstání zavede podnik náhradní autobusovou dopravu XC. Od pondělí bude metro na lince C opět jezdit bez omezení v celé trase.

Výluka MHD - Metro - Pražského povstání, nejvytíženější místo přepravy osob. | Foto: Deník/Radek Cihla

DPP plánuje během letošní podzimní výluky vyměnit celkem 510 dřevěných pražců za betonové. Pracovat bude na dvou místech – na 2. koleji přímo ve stanici Vyšehrad a v traťovém tunelu na 1. koleji mezi stanicemi I. P. Pavlova a Muzeum. Kromě toho dělníci v obou úsecích vymění také původní kolejnice za nové. V tomto úseku je celkem 6 359 pražců, z čehož více než čtvrtina (1 774) jsou už nové betonové. Výměna pražců je dlouhodobá věc, DPP pro ni využívá obvykle Velikonoce, začátek letních prázdnin a podzimní dny volna. VIDEO: Chlapec se při koupání nadýchal zplodin z karmy, zachránili ho policisté Přečíst článek › Výměna pražců v metru je tvrdá manuální práce, neboť nelze využít mechanizaci jako u povrchové železnice. Pražce jsou navíc v metru zabetonovány a nelze je vytáhnout z boku. Musí se demontovat obě kolejnice i se třetí, napájecí, rozříznout pražec na tři části a vylomit. Protože mají nepravidelný tvar, pro nový betonový pražec je třeba lože ručně uzpůsobit. Pokud jde o výměnu pražců na trase C, je dopravní podnik zhruba v polovině, dřevěné pražce byly instalovány v nejstarší části metra Kačerov – Florenc. Nacházejí se i na trase A, tam ale DPP zatím provádí vzhledem k odlišnému zabezpečovacímu zařízení výměnu bez výluk po nocích.