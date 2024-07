Pro předplatitele

Stanici metra Florenc C nově zdobí dočasné muraly – velkoplošné malby na zástěnách podpěr stropu.

Milan Holakovský dnes 17:01

Velkoplošné malby, muraly Michala Škapy a Matěje Olmera nově budící pozornost ve stanici metra Florenc C, nezůstanou v metru osamoceny. Od září se jako otevřená výstava v metru mají umělecká díla začít rozšiřovat i do dalších pěti vybraných stanic na červené trase C.