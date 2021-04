Dopravní podnik hlavního města (DPP) už vybral projektanta nové stanice. Zakázku získaly společnosti Sudop Praha a Metroprojekt. V rámci projektu dojde nejen k vybudování nové zastávky, ale také k rozšíření depa o dvě haly.

Hodnota zakázky je 90,4 milionu korun, zhruba o čtyři miliony méně, než byla odhadovaná cena. „V této chvíli už probíhají přípravné a projekční práce. Aktuálně probíhá příprava výběru architekta pro zpracování architektonické studie na stanici metra Depo Zličín,“ řekl ředitel odboru komunikace dopravního podniku Daniel Šabík.

Hotovo do čtyř let?

Depo Zličín by se mělo stát 62. stanicí v síti pražského metra. Celkové odhadované náklady jsou 1,4 miliardy korun, stavět se má začít v roce 2023. Do provozu by ji DPP podle předběžného harmonogramu rád uvedl na konci letních prázdnin v roce 2025.

Připravovaná stanice bude povrchová, dvoukolejní, s bočním nástupištěm, umístěná pod svahem na severní straně stávajícího kolejiště depa Zličín.

K připravované zastávce povedou koleje z nově uspořádaného kolejového rozvětvení tak, aby se provoz stanice a příjezdy do depa navzájem neomezovaly a soupravy zde mohly jezdit 40 km/h.

Se záchytným parkovištěm

Nynější depo pak dostane dvě další haly. „Pokud do budoucna plánujeme zkrácení intervalů na lince B, budeme muset do depa přesunout část souprav z linky A, potřebujeme ale pro ně na Zličíně nejdříve postavit novou odstavnou kapacitu,“ vysvětlil Petr Witowski, předseda představenstva DPP.

„Kromě toho máme na Zličíně zkušební trať, kterou budeme využívat pro testování nových vozů plánovaných pro linku D. Také pro ně zde musíme včas vytvořit dostatečnou kapacitu,“ dodal Witowski.

U stanice vznikne také nové záchytné parkoviště P+R pro 600 aut. Vzdálenost mezi výstupem z metra a nejbližšími vstupy do garáží bude zhruba 30 metrů.