Varování před velmi vydatným deštěm v metropoli platí od rána v pátek 13. září, konkrétně od 6.00 – a trvá až do nedělní půlnoci. Od pátečního odpoledne, podle očekávání od 15.00, je předpoklad vyhlášení povodňové pohotovosti trvající do odvolání. Stejné výstrahy, s odhadem, že během 66 hodin naprší zpravidla od 100 do 150 litrů vody na metr čtvereční, platí také pro většinu Středočeského kraje.

Výjimkou jsou oblasti Kladenska, Kralupska, Mělnicka, Neratovicka, Rakovnicka a Slánska – s propočty, že zde na plošný metr spadne méně než sto litrů.

Vydatnému dešti je podle meteorologů třeba přizpůsobit i chování. Řidiči musí počítat nejen se sníženou viditelností, ale opatrnost si vyžádá také voda tekoucí přes komunikace, které navíc mohou být zaneseny naplavenou hlínou a kamením.

Do proudící vody a zatopených míst, jež kanalizace nemusí zvládnout odvodnit, není radno vjíždět ani vstupovat. S ohledem na snížení stability stromů v podmáčené půdě i riziko podmáčení terénu a následných sesuvů je doporučeno omezit pohyb v oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací.

Doporučit rozhodně nelze ani pohyb v korytě toku a bezprostředním okolí, což mimo jiné znamená vyvarovat se koupání, plavání, jízdy na malých loďkách a podobných aktivit.

Vltava ve Vraném nad Vltavou ve čtvrtek 12. září. | Video: Deník/Radek Cihla

Od pátečního večera, od 18. hodiny, bude také v metropoli i ve středočeském okolí platit výstraha před silným větrem – nárazy mohou dosahovat rychlosti 15 až 25 metrů za sekundu, tedy zhruba 55 až 90 kilometrů za hodinu – a to až do nedělního poledne. S tím je spojeno varování před nebezpečím úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi i před možnými komplikacemi v dopravě.

„Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky a podobně; dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel,“ radí experti Českého hydrometeorologického ústavu.

Ani ukončení platnosti vydaných výstrah nemusí znamenat konec rizika. Třeba srážky spadlé v horách dotečou do středních Čech (a ty od jihu a jihozápadu rovněž do Prahy) až po několika dnech. Však také hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN) po jednání krajské povodňové komise ve čtvrtek 12. září uvedla, že kulminace se očekává až během pondělka nebo v úterý.

Na Vltavě se vodohospodáři Povodí Vltavy snaží odpouštěním vody z přehrad vytvořit dostatečnou rezervu pro zachycení přívalu; podobně postupují i správci dalších nádrží a někde i rybníků. Masivní odpouštění Vltavské kaskády, kdy se běžný odtok z jejího posledního stupně ve Vraném nad Vltavou oproti běžným 40 kubíkům za sekundu zpětinásobil, je sice vidět, avšak nepůsobí komplikace.

Dokazují to třeba údaje z měřicí stanice ve Velké Chuchli. Průtok tam ve čtvrtek ve čtyři odpoledne dosahoval 202 metrů krychlových za sekundu při výšce hladiny 93 centimetry, zatímco ve stejnou dobu o den dříve šlo o hodnoty 90 vteřinových kubíků a 65 centimetrů (načež během podvečera průtok poklesl, aby zas vyskočil v noci).

Navzdory tomu, že protékající vody masivně přibylo, neznamená to problém: první stupeň povodňové aktivity, označovaný jako stav bdělosti, zde nastává až při průtoku 450 metrů krychlových za sekundu. Druhému stupni (pohotovost) zde patří hodnota 1000 a třetímu (ohrožení) 1500; o „extrémní povodni“ se pak pro hlásný profil Praha-Chuchle hovoří od průtoku 3440 metrů krychlových za sekundu. Zatím je tedy z „povodňového pohledu“ klid.