Školství je prioritou hned pro několik radnic v metropoli. Například pro Prahu 5. „Budeme rozšiřovat kapacity stávajících budov základních a mateřských škol. Největší výdaje půjdou do vestavby v ZŠ Kořenského a do rekonstrukce ZŠ Pod Žvahovem,“ uvedla Lenka Abessi, mluvčí páté městské části.

V Praze 5 zároveň pokračují projektové práce na hned dvou nových základních školách – a to na Smíchově a v Košířích. A chystá se i rekonstrukce jeslí se zahradou Na Hřebenkách.

Nejvíce peněz do školství půjde i v Praze 4. Konkrétně do zateplování školských objektů. „S tím jsme začali už v minulých letech. A ukázalo se to jako velmi prozíravé a praktické vzhledem ke stoupajícím cenám energií,“ řekl Pražskému deníku Jiří Bigas, mluvčí Prahy 4.

220 milionů do škol na šestce

Nejvíce peněz z radniční kasy vydá na školství i Praha 6. A to hned 220 milionů korun. „Podařilo se schválit rozpočet s rekordními investicemi do naší budoucnosti i v době, kdy bojujeme s růstem cen energií a vysokou inflací. V letošním roce tak začneme například výstavbu nové základní školy Kocínka, rekonstrukci a přístavbu MŠ Libocká nebo rozšíření kuchyně v ZŠ a MŠ Emy Destinnové. A také konečně dokončíme půdní vestavbu v ZŠ a MŠ Komenského,“ prozradila Pražskému deníku Mariana Čapková, místostarostka Prahy 6 pro oblast školství.

Zrušení známkování prvního stupně. Záměr názorově rozdělil pražské vedení škol

Školství spolkne nejvíce peněz i v Praze 2. „I v letošním roce hodláme pokračovat v rekonstrukcích budov MŠ a ZŠ včetně vnitřního vybavení. Budeme investovat ale i do rekonstrukcí školních sportovišť. Velkou investiční akcí bude přestavba půdní vestavby na ZŠ a MŠ Na Smetance nebo realizace půdní vestavby ZŠ Londýnská. Budeme také rekonstruovat objekt v Sarajevské ulici, kde vzniknou školní dílny 21. století zaměřené na tradiční řemesla,“ odtajnila Andrea Zoulová, mluvčí Prahy 2.

Z menších městských částí jsou to pak i Čakovice, které budou dokončovat školní kampus. „Rádi bychom také zahájili výstavbu budovy B1. A mimo to pro nás bude důležitá i výstavba projektu komunitního centra Sýpka – domu pro spolkové aktivity, tedy jakési ‚potkávací‘ místo nejen pro ty nejmenší,“ pochlubil se Jiří Vintiška, starosta Čakovic.

400 milionů do rekonstrukce paneláků na trojce

Praha 3 a Praha 7 zase shodně plánují nejvíce investovat do bydlení. „Největší podíl prostředků dáme do rekonstrukcí velkých panelových domů. Za zhruba 400 milionů korun opravíme domy v Kubelíkově, Táboritské nebo Husinecké ulici. Vedle toho budeme průběžně opravovat byty, ve kterých realizujeme podporované bydlení, ale také pronájmy formou aukce,“ popsal Jan Bartko, předseda finančního výboru Prahy 3.

Rekonstruovat byty hodlá i starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Letošní rok razí heslo ‚Šetřit, ale investovat‘.

V Satalicích se plánuje výstavba nových bytů. Jedná se až o 150 jednotek

„Nacházíme se v obtížné době, kdy na mnoho lidí tvrdě dopadá dramatické zdražování. Naším velkým úkolem je proto pokračovat v individuální cílené pomoci rodinám s dětmi, seniorům a dalším občanům, kteří se dostávají do složitých životních situací. Zároveň je však vedle úsporného hospodaření nutné pokračovat v klíčových investicích do bydlení, škol a zeleně,“ myslí si starosta Čižinský.

Nová škola pro 600 žáků na sedmičce

Téměř 90 milionů sedmá městská část uvolní na rekonstrukci bytových domů a rozšiřování bytového fondu. A v oblasti školství je pak největším připravovaným projektem výstavba Základní školy Jana Vodňanského, která pojme až 600 žáků.

Klánovice zase plánují pro letošní rok hlavně zklidnění dopravy. „V letošním roce bychom rádi připravili komplexní projekt zklidnění dopravy na našem hlavním tahu – na Slavětínské ulici. Pokračovat budeme i v opravách a rekonstrukcích místních komunikací. Do dopravy tak půjde jednoznačně nejvíce peněz,“ popsala Pražskému deníku Alena Kolovrátková, starostka Klánovic.

Pražský trh s kancelářemi čeká náročné období. Nejvíce jich nabízí Praha 4

Vedlejší Běchovice mají jako prioritu cyklostezku. „Největší letošní investicí bude rekonstrukce cyklostezky z Běchovic do Újezdu nad Lesy. A dále nás čeká projekt dostupného bydlení, který bude zahrnovat cca 45 bytů a výstavba třetího pavilonu centra sociálních služeb,“ prozradil letošní plány Ondřej Martan, starosta Běchovic.

Nová škola na Rohanském ostrově

Být řádným hospodářem, ale přesto budovat, to si přeje starosta Prahy 8 Ondřej Gros. „Byl bych rád, kdyby se nám podařilo připravit výstavbu základní školy na Rohanském ostrově. Pokrok očekáváme také na Nové Palmovce. Z ministerstva dopravy mám potvrzeno, že by se tam v roce 2025 mohla nastěhovat Agentura EU pro kosmický program. Slibuji si od toho pozvednutí celé lokality v okolí Palmovky, protože v současnosti to není úplně dobrá vizitka pro Prahu 8,“ uzavírá Gros.