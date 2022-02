Žáci si podle ní nejen osvojí principy participace a demokratického hlasování, ale i finanční gramotnosti.

Každá škola dostane 50 tisíc korun

A jak participativní rozpočet funguje v praxi? Do procesu rozhodování je každoročně zapojeno všech šest základních škol, které sedmá městská část zřizuje. Každá škola od radnice dostane k dispozici 50 tisíc korun. Žáci pak řeknou, co jim na škole schází, co by vylepšili nebo změnili. O vítězném projektu za každou školu se pak rozhoduje hlasováním.

„Přestože se velká část procesu musela v loňském roce přesunout do online prostoru, nijak to neubralo na kvalitě a rozmanitosti návrhů. Mezi nejzajímavější projekty patřila například odpočinková zóna, didaktické a herní polepy schodů a podlah nebo školní bicí souprava,“ doplnila Šišková.

Školáky zapojila do svého rozpočtu také radnice Prahy 10. V minulém roce spustila pilotní ročník participativního rozpočtu s názvem Moje stopa ve škole, do kterého se zapojilo osm základních škol a jedna střední. Každá dostane na jeden svůj vítězný návrh 35 tisíc korun.

Hlasovalo přes 2,5 tisíce žáků

„Udělalo mi obrovskou radost, že se do hlasování zapojilo neuvěřitelných dva a půl tisíce žáků. A navrhované projekty? Nechybělo pořízení stroje na cukrovou vatu, pítka či rostlinek řasokoule do každé třídy,“ popsala Lucie Sedmihradská, radní pro finance.

V Praze 10 pak od roku 2016 funguje i klasický participativní rozpočet Moje stopa, do kterého se zapojují obyvatelé, kteří mají z radniční kasy k dispozici 7,5 milionu korun. „Z projektů, které se v minulých letech povedly, bych zmínila workoutové hřiště v Heroldových sadech, hřiště v malešickém parku či Dětské mraveniště v lesíku na Bohdalci,“ dodala Sedmihradská.

Minigolf i místo na jedlé tuky

Rovný milion již třetí rok vydá z radniční pokladny Praha 22. O projektech rozhodnou občané v anketě. „V minulém roce se díky participativnímu rozpočtu realizoval například minigolf a zážitková stezka v Pitkovicích nebo se postavilo šest sběrných odpadových míst na jedlé oleje a tuky,“ prozradila Veronika Blažková, mluvčí Prahy 22.

Pětkrát více než radnice v Uhříněvsi má na participativní rozpočty připravena šestá městská část. „Z toho polovina – tedy dva a půl milionu korun - poputuje na základní školy. Cílem je zapojit žáky do participace coby běžné součásti života měst, motivovat je ke zvelebení školy, zvýšit povědomí o plánování projektů a v neposlední řadě finanční gramotnosti,“ řekla Pražskému deníku Tereza Schejbalová, vedoucí Oddělení komunikace.

Mezi mimoškolními návrhy, které se podařilo zrealizovat od roku 2017, byla dětská hřiště, lavičky pro seniory nebo hmyzí hotel.

Na zkoušku

Nováčky v participativním rozpočtu jsou v Praze 2, kde radnice vyčlenila – stejně jako v Praze 6 – až pět milionů korun. „Pilotním projektem byl Dobrý nápad pro Dvojku, který odstartoval 1. srpna 2021,“ doplnila Andrea Zoulová, mluvčí druhé městské části.

Jsou ale i takové městské části, které se do participativních rozpočtů nehrnou. Například na osmičce. „Naši předchůdci proces přerozdělování peněz na projekty neuchopili úplně šťastně. Projekty byly obtížně realizovatelné z různých důvodů, včetně finanční situace naší městské části. Radnice proto z navržených projektů vybrala jen některé smysluplné, které je schopna uskutečnit. Ať už v rámci svého rozpočtu, nebo s využitím developerů. Jedním z takových projektů bude skate park v Bohnicích,“ uzavřel Martin Šalek, mluvčí Prahy 8.