Téměř denně řeší členové Taxi týmu městské policie různé incidenty spojené s taxikáři v hlavním městě. Ať už jde o nezapínání taxametru nebo mámení peněz navíc od cestujících. Během kontrol se členové městské polciie a pracovníci magistrátu setkávají s nejrůznějšími případy.

Ilustrační fotografie. | Foto: MP Praha

Během kontrolní akce na pražském Letišti Václava Havla chytli strážníci z Taxi týmu taxikáře, který si neoprávněně účtoval hotovost.

„Přepravu měli zahraniční turisté předem placenou, přesto si za jízdu z hotelu na Praze 8 na letiště řekl taxikář ještě o tisíc korun. Pod tíhou argumentů nakonec překvapeným turistům hotovost vrátil a strážníkům rád zaplatil pokutu ve výši 10 tisíc korun," sdělila mluvčí městské policie Irena Seifertová.

Ilustrační fotografie.Zdroj: MP Praha

V rámci spolupráce s zaměstnanci magistrátu odhalil Taxi tým nepoctivého taxikáře v centru Prahy. Z Mostecké do Jakubské ulice si řidič naúčtoval necelé dva tisíce korun.

„První tisícikorunu, kterou mu klienti předali, nepoctivý řidič hbitě vyměnil za stokorunovou bankovku a požadoval další peníze. Nakonec z figurantů „vymámil“ celkem 3 tisíce korun. Když ho strážníci zastavili, popřel i to, že vůbec někoho vezl. Až za asistence státních policistů peníze v autě „nalezl“. Na dotaz strážníků, co že je to za peníze, suše odpověděl, že jsou to jeho vydělané peníze," uvedla Seifertová.

Několikrát popřel, že by zrovna před chvílí vykládal nějaké klienty. Jelikož nebyl během jízdy zapnutý taxametr, nebylo možné z něj vytisknout ani informace o poslední jízdě. Pod tíhou důkazů se řidič nakonec přiznal a ukradené peníze vrátil zpět.

V třetím případě strážníci na žádost státní policie dohledali vozidlo taxi, které si k odvozu z místa činu objednali pachatelé protiprávního jednání. Řidič taxi služby vůbec netušil, koho přepravuje.

„Městská policie doporučuje, aby se ti, co se cítí být poškozeni nepoctivými provozovateli přepravních služeb, neprodleně obrátili na tísňovou linku 156. Rychlost oznámení výrazně zvyšuje šanci strážníků nepoctivé taxikáře dohledat a začít je v rámci zákonných oprávnění řešit. Spolupráce veřejnosti se strážníky v mnoha případech znamená větší naději, jak s nepoctivými taxikáři „zatočit“," dodala Irena Seifertová.