Důvodem omezení na konci roku jsou jednak svátky, jednak i školní prázdniny mezi nimi. Na Štědrý den bude denní provoz městských autobusových linek a tramvají ukončen v 18.00. Metro pojede až do půlnoci, po 18.00 ale v prodloužených intervalech. Na první a druhý svátek vánoční a na Nový rok budou spoje PID vypravovány podle nedělních jízdních řádů. Od 27. do 30. prosince a 2. ledna bude MHD v Praze jezdit jako v pracovní den o prázdninách.

Výjimkou bude Silvestr, kdy se naopak MHD dočká posílení. „O silvestrovské noci bude metro po dvouleté pauze opět jezdit do půl třetí ráno. Čtyřicet pět vybraných denních autobusových linek také a tramvaje v posíleném nočním provozu od 22.00 do 3.30 v intervalu 15 minut, poté v intervalu 20 minut až do ranních 7.00,“ uvedl Ondřej Kubát z pražského dopravního podniku.

Praha na svátky mění veřejnou dopravu. Střední Čechy ne tak dramaticky

Už tradičně si budou muset v lednu a únoru cestující zvyknout na omezení spojů, pražská MHD totiž přejde na poloprázdninový režim. Ten potrvá do 12. února. „Do standardního plného provozu se vrátí od pondělí 13. února 2023 po skončení jarních prázdnin v Praze,“ řekl Kubát.

Provoz metra, tramvají a autobusů bývá zkraje roku omezen kvůli nižšímu počtu cestujících, související s úbytkem turistů v metropoli. Dalším důvodem pak bývá nedostatek řidičů, ti navíc mnohdy zcela vyčerpali maximální počty přesčasových hodin. Poloprázdninový provoz je tak zaveden proto, aby od začátku nového roku byly sníženy požadavky na odpracované hodiny řidičů, případně aby byla některým z nich nabídnuta možnost si vybrat volno. K ideálnímu stavu chybělo pražskému dopravnímu podniku na podzim zhruba 300 řidiček a řidičů.

Poloprázdninový režim obvykle znamená, že se v metru prodlužují intervaly v ranní a odpolední špičce pracovního dne o deset až třicet sekund. Tramvaje pak mají intervaly delší o jednu až dvě minuty, avšak pouze v odpolední špičce. Autobusy na hlavních linkách mají ráno prodlouženy intervaly z šesti na 7,5 minuty a odpoledne ze 7,5 na 10 minut.

Vybrané změny v MHD



Štědrý den

Metro

Od 18.00 bude metro jezdit na všech linkách v jednotném intervalu 20 minut.

Tramvaje, autobusy a trolejbusy

Denní provoz bude ukončen v cca 18.00. Od cca 18.00 do zhruba 7.00 dalšího dne standardní noční provoz.

Vlaky

Provoz vlaků bude ukončen přibližně mezi 18.00 a 20.00, na lince S49 už v cca 17.00. Poté bude zachován omezený provoz přibližně do 22.00 v intervalu 60 minut pouze na linkách S1, S2/S22, S4, S5, S7 a S9.



25. prosince a 26. prosince

Na 1. svátek vánoční jezdí spoje a linky PID podle nedělních jízdních řádů, městské autobusy, metro i tramvaje podle nedělních prázdninových řádů.

Všechny spoje a linky PID jsou na 2. svátek vánoční vypravovány podle nedělních prázdninových jízdních řádů, vlaky podle jízdních řádů pro neděli, resp. státní svátek.



27. prosince až 30. prosince

Provoz linek PID podle prázdninových jízdních řádů pro pracovní den, vlaků podle standardních jízdních řádů pro pracovní den. Tramvajové linky číslo 4 a 21 a autobusová linka číslo 187 nejsou v provozu.