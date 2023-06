/VIDEO, FOTOGALERIE/ Společné hodnoty. Společná odpovědnost. Tyto dvě věty se staly heslem čtvrteční mezinárodní konference zvané Média a Ukrajina, kterou pořádá Český Rozhlas u příležitosti 100. výročí rozhlasového vysílání v Česku v pražských Holešovicích. Konferenci zahájil prezident Petr Pavel a dalšími vystupujícími jsou mimo jiné i britský novinář Peter Pomerantsev, dcera zavražděného ruského opozičního politika Borise Němcova Žanna Němcovová a představitelé veřejnoprávních rozhlasů z Česka, Slovenska a Ukrajiny.

Konference nazvaná Média a Ukrajina.

Konference se zaměřuje na roli veřejnoprávních médií v pokrývání války na Ukrajině. Jak jejich reportéři i manažeři vidí práci ve válečném konfliktu. Jak ji prožívají jejich ukrajinští kolegové či co si o něm myslí klíčoví politici a intelektuálové.

Projev prezidenta Petra Pavla:

Konference se měl zůčastnit mimojiné i starost Kyjeva Vitalij Kličko, který nakonec nedorazil. Na dálku se mu však podařilo připojit a řekl „Média jsou v tuto chvíli důležitější než zbraně a Putin to moc dobře chápe.“

Zpravodajský web iRozhlas.cz spolu s dalšími weby Českého rozhlasu navíc čelí od rána masivnímu ataku hackerů, který byl veden přes infrastrukturu či webové prostředí.

„Weby Českého rozhlasu čelí od dnešního rána silnému DDoS útoku. Patrně se někomu nelíbí naše konference Média a Ukrajina. My se ale nedáme, na nápravě intenzívně pracujeme," napsal šéfredaktor ČRo Plus Josef Pazderka.

​„Dnešní hackerský útok na web Českého rozhlasu, který měl přenášet konferenci Média a Ukrajina, potvrzuje, jak moc protivníkům vadí objektivní informace o konfliktech,“ uvedl na svém twitterovém profilu český prezident Petr Pavel.

Český rozhlas po útoku hackerů přesunul přímý přenos z konference Média a Ukrajna na náhradní adresu, kde lze sledovat její odpolední program.

Program



10:00 – 11:45 UKRAJINA JAKO SPOLEČNÁ ODPOVĚDNOST

Česko patří k nejaktivnějším podpůrcům Ukrajiny během její obrany vůči ruské agresi. Má tato podpora v budoucnu nějaké limity? Co od nás v danou chvíli nejvíc očekávají samotní Ukrajinci?



Moderátoři: Jan Bumba a Karolína Koubová, Hosté: Petr Pavel, prezident České republiky



12:30 – 13:55 PŘÍBĚH ROKU 2023

Druhý rok ruské okupace pohledem ukrajinských novinářek a novinářů. Mapování ruských válečných zločinů, bombardování, stres, zavraždění blízcí i kolegové, každodenní kontakt s tragickými osudy. A taky snaha kontrolovat kroky ukrajinských politiků uprostřed válečné vřavy.



Moderátorka: Věra Štechrová, Hosté: Svitlana Oslavská, ukrajinská novinářka Olena Ščerbanová, právnička Myroslava Gongadze, ukrajinská novinářka



14:00 – 15:15 VÁLKA ZBLÍZKA

Práci českých válečných zpravodajů a zpravodajek na Ukrajině nic nenahradí – ověřují zprávy, zasazují je do kontextu, dávají jim osobní rozměr. Jak vypadá konflikt zblízka a jak se postupně mění?



Moderátor: Jan Pokorný, Hosté: Martin Dorazín, válečný zpravodaj ČRo na Ukrajině Petra Procházková, novinářka Deníku N Václav Černohorský, zahraniční zpravodaj ČT



15:45 – 16:25 ČESKO VE VÍRU DEZINFORMACÍ

Oproti některým sousedním zemím vykazuje Česko na první pohled poměrně dobrou odolnost vůči dezinformacím. S počátkem ruské agrese na Ukrajině i přesto začala dezinfo scéna nabírat na síle. Jak v současnosti vypadá? A dokážeme se s ní vypořádat? Napoví nový exkluzivní průzkum Českého rozhlasu.



Moderátorka: Karolína Koubová, Hosté: Paulina Tabery, socioložka Matouš Pilnáček, sociolog Jan Cibulka, datový novinář



16:30 – 17:20 VEŘEJNÁ SLUŽBA VE VÁLEČNÉM STAVU

Každodenní provoz kombinovaný s bombardováním a válečným zpravodajstvím – to je realita ukrajinské veřejnoprávní společnosti UA:PBC. Média veřejné služby v Česku a na Slovensku zase hrají důležitou roli při orientaci posluchačů a diváků v záplavě polopravd, poplašných zpráv a dezinformací. Jak obtížné je plnit takový úkol?



Moderátorka: Věra Štechrová, Hosté: Dmytro Chorkin, zástupce veřejnoprávního média z Ukrajiny René Zavoral, generální ředitel ČRo Luboš Machaj, generální ředitel RTVS



18:00 – 19:00 ODPOVĚDNOST ZÁPADU

Ukrajina chce být podle prezidenta Volodymyra Zelenského při obraně před agresivním Ruskem pevně zakotvena ve strukturách Západu. Dokáží na to Evropská unie nebo Severoatlantická aliance zareagovat? Co o tom rozhodne? A jakou roli v tom bude hrát další dění v Rusku?



Moderátor: Jan Bumba, Hosté:Peter Pomerantsev, britský novinář Marci Shore, filozofka Žanna Němcovová, ruská novinářka