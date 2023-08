Bude to velká událost, o níž se v domácnostech nejen debatuje. Před školkou, kolem níž ještě v úterý dopoledne panoval stavební ruch a dokončovat se úpravy okolí budou i v dalších dnech, Deník dokonce potkal tatínka s tříletou dcerou. Ta se stane jedním ze 112 dětí, jež od pondělí nastoupí do jedné ze čtyř zdejších tříd. „Z domova to máme kousek, ale chceme, aby si malá už předem zvykala na cestu, kudy ji sem maminka bude vodit, a alespoň trochu věděla, co ji čeká,“ vysvětlil, že procházka neměla náhodný cíl a ani k ní nevedla zvědavost s plánem podívat se, jak pokročily poslední dokončovací práce.

Na prohlídku už v pátek

Novou školku, kterou se starosta Prahy 12 Vojtěch Kos (ODS) chystá slavnostně otevřít v pátek 1. září, zatím mohou zvědavci obhlížet jen přes plot. Změní se to právě v pátek, kdy od 10.30 do 14 hodin bude uspořádán den otevřených dveří. O tom, že do té doby bude vše dokončeno a připraveno i veškeré nové vybavení, nepochybují jak pracovníci dodavatelských firem, tak učitelky: stihnout se to musí.

Tatínek, s nímž se Deník před novou školkou potkal, se na spolupráci s pedagožkami těší. Jak ony, tak ředitelka mateřské školy na něj při schůzce s rodiči udělaly ten nejlepší dojem – a oceňoval i předané informace. „Dozvěděli jsme se, že budova už je zkolaudována, ještě se dokončí domeček nad ní, kde by měla být zvířátka, že si bude možno vybrat z nabídky kroužků…“ chválí. Doma prý přemýšlejí nad plaváním a jazykovou přípravou; rozhodnutí ale ještě nepadlo.

Zdroj: Milan Holakovský

Oceňuje také, že někdejší zanedbané a přímo zpustlé místo v sousedství starších rodinných domů i nové zástavby, na rohu ulic K Beránku a Dolnocholupická, bylo využito právě k vybudování Mateřské školy Mydlinky. „Když stavba loni na jaře začala, ani jsme nevěděli, co se chystá. Až pak jsme se to dozvěděli z facebooku Prahy 12. Tak jsme se zkusili přihlásit a doufali, že se do školky dostaneme,“ řekl tatínek, který netají radost z otevření nové mateřinky i z toho, jak vypadá. „Parádní; jsme rádi,“ konstatoval. Míní, že tohle patří k počinům Prahy 12, jež jsou pro lidi užitečné: „Zatím se spíš betonovalo.“

Výstavbu nové školky ocenila i maminka s kočárkem, která také bydlí prakticky na dosah. „Zatím to pro nás není aktuální; nejdřív za dva roky. Ale radost, že tu školka vznikla, mám už teď. Veřejná školka. Nové mateřské školy se prakticky neotvírají – a když, tak soukromé,“ poznamenala.

Úsporná a šetrná budova

Novou Mateřskou školu Mydlinky její tvůrci označují za unikátní stavbu pozoruhodnou technickým řešením i nakládáním s energiemi. Jde o energeticky úspornou školku navrženou v pasivním standardu. Co to znamená, vysvětluje Jana Mastíková, hlavní architektka studia LOXIA, které školku projektovalo (a mimo jiné také navrhlo nedaleko stojící novou radnici Prahy 12, jež byla dokončena loni v červenci. Samotná školka se staví od loňského dubna.

„Navrhli jsme řešení, které využívá nejpokročilejších technologií a stavebních postupů s ohledem na životní prostředí,“ konstatovala Mastíková, že jde o budovu s energetickým štítkem „A“ – tedy s nejvyšší známkou. „Využíváme orientaci světových stran, izolaci zeminou, zpětné získávání tepla a řízené větrání s rekuperací, která v zimě chladný vzduch úsporně ohřeje,“ vypočetla klíčové prvky stavby vytvořené podle zásad energeticky pasivních budov.

Ve Vysočanech se otevře nová základní škola. Na střeše bude mít i hřiště

Jejich posláním je zajistit uživatelům příjemné vnitřní prostředí, a to při minimální spotřebě energie – s čímž se pojí i nižší provozní náklady. Právě ty vynahrazují vyšší výdaje na počátku.

Vytvářet příjemné prostředí v zimě i v létě má mimo jiné pomáhat promyšlený návrh oken a kvalitních izolací. Budova tak dokáže využívat energii ze slunce i v zimě – a v létě naopak s ochranou před horkem pomohou stínění a účinný systém větrání. Ten také zabrání vytváření nežádoucích plísní – a promyšlená filtrace zajistí, aby vzduch ve školce neobsahoval škodlivé látky. Starosta Kos ji už nyní označuje za chloubu Prahy 12.

Na děti čeká prostředí, kde mohou rozvíjet své fyzické i duševní schopnosti – přičemž školka Mydlinky má klást důraz na vytváření kladného vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Mateřinka se zelenou střechou má i atraktivní zahradu s herními prvky z přírodních materiálů – a vzniknou zde ještě zahradní domek, domek pro drobná zvířata a ekoklubovna. S jejich dokončením, stejně jako s vybudováním druhého hřiště, se počítá do konce letošního roku. To platí i pro výsadbu nových stromů.

Emoce kolem jídla z pytlů na odpad? Incident ve školce se vážně stal

Mateřská škola Mydlinky v číslech



- Náklady na výstavbu včetně zahradního domku, ekoklubovny a domku pro zvířata dosahují 130 milionů korun bez DPH (necelých 157 milionů včetně DPH) – část byla pokryta prostředky z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (22 milionů) a z účelové dotace hl. m. Prahy (71 milionů); zbytek jde z rozpočtu Prahy 12

- Užitková plocha školky: 1149 metrů čtverečních, výměra zahrady: 3380 metrů čtverečních

- Počet podlaží: 2 (částečně zapuštěná do okolního terénu)

- Počet tříd: 4 (s kapacitou až 112 přihlášených dětí)

- Počet parkovacích stání: 4 + 4 podélná



Zdroj: Městská část Praha 12