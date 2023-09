To je však zatím budoucnost. Jedenáctého září přijdou mladší děti (většinou ve věku od tří let do čtyř a půl) do třídy Rybiček zařízené v barvách moře a starší děti včetně předškoláků a dětí s odkladem školní docházky do „horské“ třídy Vlčat. Už se ale vybavují i třídy inspirované loukou a zámkem; na hledání jejich názvů teprve dojde. Deníku to řekla ředitelka mateřské školy Ludmila Pešulová.

Ta současně připomíná, že původně se svým týmem usilovala o to, aby se podařilo stihnout již standardní začátek školního roku. Ostatně i rodičům v srpnu na webu školky vzkazovala: „Od 21. 8. 2023 jsme nastěhovány zpět do MŠ Bajkalská, pro otevření 4. 9. 2023 děláme, společně se všemi zúčastněnými stranami, maximum.“

Zdroj: Milan Holakovský

I když v té době ještě v areálu panoval čilý stavební ruch, učitelky věřily, že začátek školního roku klapne. Byť si uvědomovaly, jaký je čeká fofr. Běžně se rozjezd po prázdninové pauze připravuje týden – a nyní měly dva týdny na „zabydlení“ novostavby. Nakonec jim ale ještě týden času na přípravy přibyl.

„Nechtěla jsem začínat v objektu bez kolaudace,“ vysvětlila Deníku Pešulová. Na ni ostatně navazují i další úkony včetně zápisu do školského rejstříku. Rozhodnutí o kolaudaci nakonec padlo až právě 4. září odpoledne. Již předem však bylo jasné, že ani stavební páce ještě nepokročily natolik, aby bylo možné zajistit zajistit bezpečné a bezproblémové fungování školky.

Už v srpnu tak byl ohlášen nový termín: 11. září. Nyní stále zůstávají aktuální dokončovací práce včetně odstraňování vad a nedodělků, ale termín platí. „V pondělí otvíráme a těšíme se na setkání v novém,“ ujišťuje ředitelka.

Rozšířenou – či prakticky novou – školku si pochvaluje. Pro Deník vyzdvihla především vzduchotechniku s rekuperací, elektricky ovládané venkovní žaluzie, ale i to, že se děti nově obejdou bez kelímků: v každé třídě je pítko. Přitom je vzhledem k inspiraci různým prostředím každá třída unikátní. Je skvělé, že jsme se dočkali a jsme v novém,“ chválí ředitelka. Školka za 145 milionů korun se stavěla od září 2021 (budování tedy začalo před dvěma roky – za covidové pandemie).

Jestliže jedna z kolemjdoucích podobu školky Deníku chválila, ale současně si posteskla, že k jejímu rozšíření došlo na úkor rozlehlé zahrady, starosta Prahy 10 Martin Valovič (Společně pro Prahu 10/ODS) ocenil její prostornost i v současné podobě. Nyní se zde ještě vysazují stromy a keře, voní čerstvě navezená mulčovací kůra a pracovníci dodavatele dokončují úpravy kolem herních prvků i dlažbu. Využívat k různým účelům zde však bude možné i altán.

S otevřením dvou nových tříd, právě těch nabízejících prostředí louky a zámku, se počítá v listopadu. Proto školka chystá mimořádný zápis. Na ten dojde v říjnu; nejspíš již za měsíc, tedy počátkem října. Přesný termín ale zatím známý není. „Včas ho zveřejníme,“ řekla Deníku ředitelka. Zájemcům doporučuje sladovat webové stránky školky. O přijetí dětí budou rozhodovat dvě kritéria: bydliště v Praze 10 a věk: přijímáni budou uchazeči v pořadí od nejstarších k nejmladším.

