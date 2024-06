Eliška Novotná dnes 06:23

Cestující by se měli připravit na omezení, které na ně čeká v červenci letošního roku. Stavební práce Správy železnic na Masarykově nádraží a přilehlých tratích totiž omezí v následujících týdnech provoz vlaků linek S2 a S22 směrem do Lysé nad Labem a dále do Milovic a Kolína.