Stavební práce potrvají tři roky a proběhnou za provozu. „Řešili jsme i otázku, jestli by nebylo nejlepší celé nádraží na dobu stavby zavřít. To si ale nedovedeme představit, proto celá stavba proběhne za provozu. Bude to náročné,“ řekl šéf Správy železnic Jiří Svoboda.