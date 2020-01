Vytváření repliky Mariánského sloupu není žádná maličkost. Vždyť kameny připravené k instalaci váží dohromady přes sto tun. Podle Petra Váni je dnes příběh předlohy i jeho vlastního díla spíše okrajový a moc lidí ho detailně nezná. „Je ale zajímavý tím, že trvá dlouho - od začátku naší práce se vystřídalo už osm primátorů. A já celou tu dobu vysvětluji, jaký to má smysl,“ poznamenal Váňa. Ten je autorem řady dalších pozoruhodných soch – v posledních letech se podílel například na velkolepém Sousoší géniů v Národním muzeu, aktuálně zdobí interiér nově budovaného kostela na Barrandově. Vytesal také sochu Jana Nepomuckého, která byla následně umístěna na dně Slapské přehrady a v plánu má výrobu první sochy, která se má objevit na území Antarktidy. Mariánský sloup se ale jeho životem line jako „červená nit“.

Zastupitelé mohou tento týden zrušit usnesení zastupitelstva z roku 2017, které zrušilo ještě starší usnesení a plány na obnovu Mariánského sloupu tak zastavilo. Kdo toto zablokování inicioval?

Tehdy naše snahy zastavil mix politiků, jejichž důvodům dodnes nerozumím. Spojili se tehdy Zelení, sociální demokraté, Piráti, komunisté a další. Asi nejplamennější odpůrkyní byla Marta Semelová z KSČM. Zastupitelé tehdy rozhodli, že Praha nechce už hotovou práci a že všechny příslušné smlouvy se mají zrušit. Jenže to není možné, protože nabyly právní moci a dnes jsou stále platné. Celé se to zpolitizovalo. Ale z mého pohledu to není politická věc, nýbrž umělecká památka, kterou obnovujete stejně jako všechny ostatní obnovené sochy v Praze. Například pomník Františka Josefa prvního na nábřeží. Ten by mohl být vnímaný mnohem víc politicky, ale nikomu nevadil. Na rozdíl od Mariánského sloupu, který je pro mě především nádhernou a úplně první barokní sochou v Čechách.

Jak ono politické odmítnutí předešlého zastupitelstva ovlivnilo vaši práci?

Rozhodl jsem se, že to dokončím. Protože když pracujete na soše, tak kolem vás plyne čas. Procházejí kolem vás politici a další lidé. Někdo vám hodně fandí, někdo zase pochybuje. Na přelomu milénia jsme svolali happening, během něhož jsme ručně táhli třítunový kus kamene do kopce. Přišlo asi sto padesát lidí, kteří pomohli s úspěšným splněním cíle. Kromě toho přišlo dalších asi třicet lidí, kteří se přišli podívat na to, že to nepůjde. A tenhle úsměvný příklad je podle mě docela typický. Obnova Mariánského sloupu je určitě kamenosochařská práce většího rozsahu. Trvá to nějaký čas. A já jsem si i v tom roce 2017 řekl, že budu prostě pokračovat.

Kdo je Petr Váňa

Narodil se v roce 1965 v Praze. Absolvoval střední kamenickou školu v Hořicích a poté pražskou AMU. Zabývá se obnovou sakrálních staveb, vytvořil řadu kopií barokních soch. Na obnově Mariánského sloupu pracuje od roku 1997. Aktuálně připravuje mimo jiné první sochu, která by měla stát v Antarktidě.

Ta práce trvá už přes dvacet let, pokud se nemýlím?

Ano. Před dvaadvaceti lety jsem začal s mými kamarády fyzicky otesávat kameny. Když začnete dělat nějakou práci do kamene, tak ta se hodnotí nebo počítá, až když ji doděláte. Celý příběh je ale v podstatě ještě starší. Záhy po revoluci vznikla Společnost pro obnovu Mariánského sloupu. Snahy v tomto směru nicméně existovaly i předtím v exilu. V Kanadě tehdy dokonce vznikla socha panny Marie, která byla ovšem z bílého mramoru a nebyla kopií. Vysekal ji italský sochař Monte Leone a dnes stojí v zahradě Strahovského kláštera. Tehdejší emigrace spojovala návrat svobody do Čech s návratem té sochy do Prahy. Přivezli ji krátce po převratu a tím se nastartovala snaha o obnovu sloupu. Lidé na to začali vybírat peníze. Začaly také organizační práce – na plánech, na zdokumentování celé stavby. Zaměřily se fragmenty umístěné v Lapidáriu. Začaly se sbírat fotografie, podle kterých se udělala fotogrametrie. To znamená, že podle fotografií můžete při znalosti pouhé části stavby odvodit velikost celku i všech ostatních dílů. Udělaly se plány do velikosti jedna ku jedné. Pak teprve přišli za konkrétním sochařem, což jsem byl zrovna já. Zeptali se mě, jestli bych to podle těch plánů vysekal.

Z původní zakázky od Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu se postupně stala dobrovolná činnost. Jak k tomu došlo?

Úvaha byla jednoduchá. My jako sochaři jsme měli díky existující sbírce postupně pracovat na jednotlivých kamenech, které jsme z těch peněz také nakupovali. Sepsal jsem smlouvu se Společností pro obnovu a začal na tom dělat jako na běžné zakázce. Přibral jsem kvůli tomu k sobě tým čtyř dalších kameníků. Až po několika letech jsem se dozvěděl o hloubce příběhu Mariánského sloupu a o tom, jak je to vlastně krásná socha. Vytesal ji Jan Jiří Bendl, první barokní sochař v Čechách. Už předtím jsem dělal v kostele Nejsvětějšího Salvátora kopie čtyř Bendlových soch. Čili jsem znal jeho rukopis a způsob práce.

Jak dlouho sbírka vydržela?

Sbírka začala docházet ve chvíli, kdy se zdálo dokončení stavby o 120 tunách ještě nekonečně vzdálené. Povzbuzen hlubší znalostí historie sloupu jsem asi po třech letech od zahájení práce navrhl, že na tom budeme dělat bez nároku na honorář a že to bude dar od nás kameníků. Začali jsme vše posouvat k cíli o dovolených. A tyhle společné chvíle v ateliéru byly moc příjemné. Vytvářeli jsme de facto kamenosochařskou huť, v níž se předávají zkušenosti a tím to řemeslo dál žije. My jsme tak mimo samotnou realizaci zakázky přispívali i k tomuto cíli. Každý rok z těch dvaadvaceti jsme tomu podle mě věnovali tak měsíc a půl čistého času. Další významný čas a úsilí mě ale stojí snahy o sehnání peněz alespoň na ten kámen, který jsem navíc přesto musel v jednu chvíli zafinancovat. I ten čas vyhrazený na zorganizování dárců se rozsahem blíží času strávenému s kamenem.

Co považujete za nejdůležitější motiv vašeho úsilí o to, aby se Mariánský sloup vrátil na Staroměstské náměstí?

Je to krásný a silný životní příběh, kterého se účastním a který začal být najednou velmi inspirativní i pro mé děti, pro mou rodinu. Můj syn se například teď stará o webové stránky. Stal se z toho zkrátka podstatný kus nejen mého života. Pak je samozřejmé, že když tím procházíte, tak si přejete, aby to dobře dopadlo. Dělání soch je vytváření krásy a mně to přináší velmi dobrý pocit, protože si při tvorbě říkám, že umění a krása na světě vlastně může být, když se snažíte. Že má ještě dnes svou cenu. Opačná situace by byla krajně pesimistická. Nabízí se paralela s dobou, kdy Mariánský sloup vznikal. Předtím totiž umění žádnou cenu ani smysl nemělo. Byla válka a všichni umělci byli mrtví nebo netvořili. Když se válčí, múzy mlčí. Válka ale skončila a umění zase začalo mít smysl. Byl to moment obrovské radosti. Já v tom vidím obecný princip naděje.

Nakolik vás fascinuje umělecká rovina díla, které je možné považovat za první barokní památku v Čechách?

Ve své době šlo o sochu naprosto přelomovou a geniální. Mariánský sloup byl obrovským impulsem inspirace. Tato jediná socha inspirovala tisíce dalších barokních památek v celé zemi. Autor Mariánského sloupu Jan Jiří Bendl dokázal přenést tehdejší světové umění do Čech. Díky němu jsme tehdy srovnali se světem krok. V Itálii viděl nejmodernější díla, například od Berniniho. Viděl Andělský most v Římě. Veškeré italské sochařství se ale dělalo z mramoru, kterého u nás moc nebylo. Celá gotická Praha je z pískovce. Bendl dokázal převést světové barokní sochařství do českého pískovce. Udělal při tom zajímavý technologický krok ve způsobu sekání. Kdysi jsem dělal kopii nejstarší sochy v Čechách – sochu Bradáče z Karlova mostu. Autorem byl Francouz neznámého jména. Podle techniky byl zvyklý sekat do vápence, což je kámen, který netupí nářadí. Při práci v Praze mu ale muselo nářadí rychle dojít, protože pracoval s pískovcem, který nářadí tupí. U pískovce je mnohem vhodnější technologie sekání dlátem, které zanechává stopy. A Bendl právě tuto technologii použil jako přednost, kdy naopak stopy sekání jsou vidět a v rukopisu se nachytává stín a světlo. Díky tomu můžete tím rukopisem takzvaně malovat. A to je vlastně podstata českého barokního sochařství.

Hraje mezi vašimi motivy k práci na tomto díle nějakou roli křesťanství?

Jsem věřící. Od malička jsem byl k víře vychovávaný. Když člověk věří, tak věří, že má tento svět naději a že to s námi dobře dopadne. To je takový obecný motiv.

Sdílíte pohled, podle kterého debatu kolem Mariánského sloupu často ovládají fanatici z obou stran sporu?

Je pravda, že na obou stranách jsou někteří lidé ke svému přesvědčení extrémně upnutí. Ostatně i za stržením sloupu stáli národovečtí fanatici. Podle mě je teď důležité, aby si příznivci i odpůrci uvědomili, že když obě sochy na Staroměstském náměstí budou moct znovu žít vedle sebe, tak mohou žít vedle sebe i různí lidé a různé myšlenky. Znamenalo by to, že se lidé dohodli a usmířili. A to je mé motto. Protože když děláte sochu, tak ji děláte proto, aby se líbila všem lidem, kteří na ni pohlédnou. Snažím se celkem dost vysvětlovat smysl naší práce lidem, kteří jsou proti Mariánskému sloupu a zároveň o něm vědí málo. Získal jsem díky tomu mezi nimi spoustu přátel. A to je fantastický pocit, když někoho přesvědčíte, že jde o hezkou věc. Podařilo se mi to už mnohokrát. A už má babička říkala, že až se Mariánský sloup vrátí na své místo, bude lidem v Čechách lépe. Ona byla přitom jako malá holka svědkem jeho svržení.

Byla by to pro vás životní rána, pokud byste se nového Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí nedočkal?

Některé příběhy jsou z hlediska naděje krátké. Když chodíte do běžné práce, tak máte naději, že za měsíc dostanete výplatu. Existují i příběhy dlouhé na jeden celý lidský život. A pak jsou samozřejmě také příběhy, které trvají několik generací. I o obnovu Mariánského sloupu se přede mnou snažili jiní lidé, kteří se svého cíle nedožili. Jsem součástí příběhu, který je sice dlouhý, ale má krásnou naději.

Kolik práce zbývá k dokončení díla?

V naší práci se vždy rozepisují tyto položky: nákup kamene, doprava, vytesání a osazení. Poslední fáze, před kterou teď stojíme, představuje deset až patnáct procent celkové práce. Zabere to velké úsilí, které je zároveň hodně vidět, protože je velmi akční a zapojují se do toho jeřáby i nákladní auta. Znamená to kromě postupné manipulace sesazení všech kamenů dohromady a dosekání některých na místě, aby na sebe navazovaly římsy. Většina kamenů se ale na finální místo převáží postupně v malých autech. Nelze vše najednou vysypat na hromadu - je třeba začít od základů. V případě Mariánského sloupu na to budeme potřebovat asi tak dva měsíce práce v kuse v pěti lidech. Pokud budeme mít příznivé podmínky, tak postavení sochy za dva měsíce je reálné. Zároveň ještě trochu dodělávám hlavici, kde si hraji s detaily. Na každé soše můžete pracovat ještě další měsíc nebo dva. Hlavně ale musíte vědět, kdy přestat.