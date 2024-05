Omezení tramvají potrvá od 5. května od ranních hodin do pozdního odpoledne. Zástupci Dopravního podniku. hl. m. Prahy (DPP) cestujícím pohybujícím se po Praze doporučují, aby využili metro, jehož provoz bude v případě zvýšené poptávky posílen.

Závodu by se mělo zúčastnit až osm tisíc běžců z celkem 91 zemí. Trasa dlouhá 42, 195 kilometrů vedoucí napříč metropolí značně omezí i automobilovou dopravu.

Změny tras tramvajových linek

Linka číslo 1 přibližně od 8.35 hodin do 15.20 hodin

Ve směru od Sídliště Petřiny je ze zastávky Strossmayerovo náměstí odkloněna přes zastávku Veletržní palác do obratiště Výstaviště.

Linka číslo 2 přibližně od 4.30 hodin do 14.50 hodin

Ve směru od Sídliště Petřiny je ze zastávky Hradčanská odkloněna do obratiště Špejchar.

Linka číslo 3 přibližně od 9.20 hodin do 13.40 hodin

Ve směru Senovážného náměstí je ze zastávky Karlovo náměstí odkloněna přes zastávky Štěpánská, I. P. Pavlova a Bruselská do obratiště Zvonařka.

Linka číslo 5 přibližně od 9.20 hodin do 13.40 hodin

Ve směru od Slivence je ze zastávky Anděl (v Nádražní ulici) odkloněna přes zastávky Anděl (v Plzeňské ulici), Křížová a Laurová do obratiště Radlická.

Linka číslo 6 přibližně od 9.20 hodin do 12.35 hodin

Ve směru od Kubánského náměstí je zkrácena do zastávky Otakarova, dále pokračuje přes zastávku Náměstí Bratří Synků jako linka číslo 14 směr Spořilov.

Linka číslo 7 přibližně od 9.20 hodin do 13.40 hodin

Ve směru od Lehovce je ze zastávky Nádraží Vršovice odkloněna do zastávky Náměstí Bratří Synků (výstupní v ulici Na Zámecké, nástupní v obratišti).

Linka číslo 9 přibližně od 9.20 hodin do 14.50 hodin

Rozdělena na dvě části:

-ve směru od Sídliště Řepy je zkrácena do zastávky Újezd, dále pokračuje jako linka číslo 22 směr Bílá Hora,

-ve směru od Spojovací je zkrácena do zastávky Lazarská, dále pokračuje přes zastávku Karlovo náměstí jako linka číslo 22 směr Nádraží Hostivař.

Linka číslo 10 přibližně od 9.20 hodin do 12.35 hodin

Rozdělena na dvě části:

-ve směru od Sídliště Řepy je ze zastávky Anděl (v Plzeňské ulici) odkloněna přes zastávky Anděl (v Nádražní ulici) a Na Knížecí do obratiště Smíchovské nádraží,

-ve směru od Sídliště Ďáblice je ze zastávky I. P. Pavlova (v Bělehradské ulici) odkloněna přes zastávky Bruselská, Otakarova, Nádraží Vršovice a Koh-i-noor do obratiště Kubánské náměstí.

Linka číslo 10 přibližně od 12.35 hodin do 13.40 hodin

Rozdělena na dvě části:

-ve směru od Sídliště Řepy je ze zastávky Anděl (v Plzeňské ulici) odkloněna přes zastávky Anděl (v Nádražní ulici) a Na Knížecí do obratiště Smíchovské nádraží,

-ve směru od Sídliště Ďáblice je ze zastávky Karlovo náměstí odkloněna přes zastávky Albertov, Otakarova, Nádraží Vršovice a Koh-i-noor do obratiště Kubánské náměstí.

Linka číslo 14 přibližně od 9.20 hodin do 12.35 hodin

Ve směru od Spořilova je ze zastávky Náměstí Bratří Synků vedena do zastávky Otakarova, dále pokračuje jako linka číslo 6 směr Kubánské náměstí.

Linka číslo 15 přibližně od 8.35 hodin do 15.05 hodin

V úseku Dlouhá třída – Malostranská je odkloněna přes zastávky Strossmayerovo náměstí, Letenské náměstí a Chotkovy sady.

Linka číslo 16 přibližně od 9.20 hodin do 12.35 hodin

Rozdělena na dvě části:

-ve směru od Kotlářky je ze zastávky Anděl (v Plzeňské ulici) odkloněna přes zastávky Anděl (v Nádražní ulici) a Na Knížecí do obratiště Smíchovské nádraží,

-ve směru od Ústředních dílen DP je ze zastávky I. P. Pavlova (v Bělehradské ulici) odkloněna přes zastávky Bruselská, Otakarova, Nádraží Vršovice a Koh-i-noor do obratiště Kubánské náměstí.

Linka číslo 16 přibližně od 12.35 hodin do 13.40 hodin

Rozdělena na dvě části:

-ve směru od Kotlářky je ze zastávky Anděl (v Plzeňské ulici) odkloněna přes zastávky Anděl (v Nádražní ulici) a Na Knížecí do obratiště Smíchovské nádraží,

-ve směru od Ústředních dílen DP je ze zastávky Karlovo náměstí odkloněna přes zastávky Botanická zahrada, Albertov, Otakarova, Nádraží Vršovice a Koh-i-noor do obratiště Kubánské náměstí.

Linka číslo 17 přibližně od 8.35 hodin do 9.20 hodin

Rozdělena na dvě části:

-ve směru od Vozovny Kobylisy je ze zastávky Strossmayerovo náměstí odkloněna přes zastávky Vltavská, Bílá labuť, Náměstí Republiky a Dlouhá třída zpět do zastávky Strossmayerovo náměstí a dále směr Vozovna Kobylisy,

-ve směru od Levského je zkrácena do zastávky Národní divadlo, dále pokračuje přes zastávky Národní třída a Myslíkova do zastávky Jiráskovo náměstí a zpět směr Sídliště Modřany.

Linka číslo 17 přibližně od 9.20 hodin do 13.40 hodin

Rozdělena na dvě části:

-ve směru od Vozovny Kobylisy je ze zastávky Strossmayerovo náměstí odkloněna přes zastávky Vltavská, Bílá labuť, Náměstí Republiky a Dlouhá třída zpět do zastávky Strossmayerovo náměstí a dále směr Vozovna Kobylisy,

-ve směru od Levského je zkrácena do obratiště Dvorce.

Linka číslo 17 přibližně od 13.40 hodin do 14.50 hodin

Rozdělena na dvě části:

-ve směru od Vozovny Kobylisy je ze zastávky Strossmayerovo náměstí odkloněna přes zastávky Vltavská, Bílá labuť, Náměstí Republiky a Dlouhá třída zpět do zastávky Strossmayerovo náměstí a dále směr Vozovna Kobylisy,

-ve směru od Levského je ze zastávky Jiráskovo náměstí odkloněna přes zastávky Myslíkova, Karlovo náměstí a Moráň do zastávky Palackého náměstí, dále pokračuje zpět směr Sídliště Modřany.

Linka číslo 17 přibližně od 14.50 hodin do 15.05 hodin

Rozdělena na dvě části:

-ve směru od Vozovny Kobylisy je ze zastávky Strossmayerovo náměstí odkloněna přes zastávky Vltavská, Bílá labuť, Náměstí Republiky a Dlouhá třída zpět do zastávky Strossmayerovo náměstí a dále směr Vozovna Kobylisy,

-ve směru od Levského je zkrácena do zastávky Národní divadlo, dále pokračuje přes zastávky Národní třída, Karlovo náměstí a Moráň do zastávky Palackého náměstí, dále pokračuje zpět směr Sídliště Modřany.

Linka číslo 17 přibližně od 15.05 hodin do 16.15 hodin

V úseku Čechův most – Staroměstská je odkloněna přes zastávku Malostranská.

Linka číslo 18 přibližně od 8.35 hodin do 14.50 hodin

Ve směru od Nádraží Podbaba je ze zastávky Hradčanská odkloněna do obratiště Špejchar.

Linka číslo 22 přibližně od 9.20 hodin do 14.50 hodin

Rozdělena na dvě části:

-ve směru od Bílé Hory je zkrácena do zastávky Újezd, dále pokračuje jako linka číslo 9 směr Sídliště Řepy,

-ve směru od Nádraží Hostivař je ze zastávky Novoměstská radnice vedena do zastávky Lazarská, dále pokračuje jako linka číslo 9 směr Spojovací.

Linka číslo 23

Provoz linky bude zahájen přibližně ve 14.30 hodin.

Při Pražském maratonu se zvýší počet občerstvovacích stanic a zdravotníků

Linka číslo 24 přibližně od 8.35 hodin do 9.20 hodin

Ve směru od Olšanských hřbitovů ze zastávky Divadlo na Fidlovačce odkloněna přes zastávky Náměstí Bratří Synků, Nuselská radnice, Pražského povstání do obratiště Vozovna Pankrác.

Linka číslo 24 přibližně od 9.20 hodin do 12.35 hodin

Ve směru od Olšanských hřbitovů je ze zastávky Karlovo náměstí odkloněna přes zastávky I. P. Pavlova, Bruselská, Náměstí Bratří Synků, Nuselská radnice, Pražského povstání do obratiště Vozovna Pankrác.

Linka číslo 24 přibližně od 12.35 hodin do 14.50 hodin

Ve směru od Olšanských hřbitovů je ze zastávky Divadlo na Fidlovačce odkloněna přes zastávky Náměstí Bratří Synků, Nuselská radnice, Pražského povstání a Na Veselí do obratiště Vozovna Pankrác.

Linka číslo 25 přibližně od 8.35 hodin do 15.20 hodin

Ve směru od Bílé Hory je ze zastávky Strossmayerovo náměstí odkloněna přes zastávku Veletržní palác do obratiště Výstaviště.

Linka číslo 27 přibližně od 8.35 hodin do 9.20 hodin

Rozdělena na dvě části:

-ve směru od Libeňského mostu je ze zastávky Strossmayerovo náměstí odkloněna přes zastávku Letenské náměstí do obratiště Špejchar,

-ve směru od Libuše je zkrácena do zastávky Národní divadlo, dále pokračuje přes zastávky Národní třída a Myslíkova do zastávky Jiráskovo náměstí a zpět směr Libuš.

Linka číslo 27 přibližně od 9.20 hodin do 13.40 hodin

Rozdělena na dvě části:

-ve směru od Libeňského mostu je ze zastávky Strossmayerovo náměstí odkloněna přes zastávku Letenské náměstí do obratiště Špejchar,

-ve směru od Libuše je zkrácena do zastávky Dvorce.

Linka 27 přibližně od 13.40 hodin do 14.50 hodin

Rozdělena na dvě části:

-ve směru od Libeňského mostu je ze zastávky Strossmayerovo náměstí odkloněna přes zastávku Letenské náměstí do obratiště Špejchar,

-ve směru od Libuše je ze zastávky Jiráskovo náměstí odkloněna přes zastávky Myslíkova, Karlovo náměstí a Moráň do zastávky Palackého náměstí, dále pokračuje zpět směr Libuš.

Linka 27 přibližně od 14.50 hodin do 15.05 hodin

Rozdělena na dvě části:

-ve směru od Libeňského mostu je ze zastávky Strossmayerovo náměstí odkloněna přes zastávku Letenské náměstí do obratiště Špejchar,

-ve směru od Libuše je zkrácena do zastávky Národní divadlo, dále pokračuje přes zastávky Národní třída, Karlovo náměstí a Moráň do zastávky Palackého náměstí, dále pokračuje zpět směr Libuš.

Linka 27 přibližně od 15.05 hodin do 16.15 hodin

V úseku Čechův most – Staroměstská je odkloněna přes zastávku Malostranská.

Linka číslo 34 přibližně od 8.35 hodin do 15.20 hodin

Ve směru od Vozovny Kobylisy je ze zastávky Vltavská vedena přes zastávku Strossmayerovo náměstí do zastávky Veletržní palác a zpět směr Vozovna Kobylisy.

Historická linka číslo 41 přibližně od zahájení provozu do 15.05 hodin

V úseku Strossmayerovo náměstí – Královský letohrádek je (v uvedeném směru) odkloněna přes zastávky Letenské náměstí, Korunovační a Sparta.

Historická linka číslo 42 není v provozu.