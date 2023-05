/VIDEO, FOTOGALERIE/ Letošní ročník Maratonu Praha, který představuje nejprestižnější sportovní událost v České republice odstartuje již v neděli 7. května. 27. ročník přichází s novinkou, která přinese řadu výhod a pohodlí pro zúčastněné běžce. Organizátoři se domluvili se zástupci Prahy na přesunutí startu ze Staroměstského náměstí na Václavské náměstí. Závod však přinese několik dopravních omezení a uzavírek.

Pražský maratonský závod. | Foto: CPA

"Oproti minulým rokům, kdy se vybíhalo ze Staroměstského náměstí, se nám nyní se zástupci Prahy povedlo domluvit start v dolní části Václaváku na Můstku, což přináší řadu výhod. Těmi největšími jsou strategická poloha a ještě více místa a pohodlí pro naše běžce," uvedl Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru RunCzech.

Maratonské běhy jsou RunCzech pořádány v Praze již přes čtvrt století. Největší změnou v letošním ročníku bude přesunutí na druhé největší náměstí v České republice.

Zdroj: Youtube

"Už nám přišlo spoustu reakcí a je vidět, že závodníci a naši fanoušci tuto novinku přijali velmi pozitivně. Startem z Václavského náměstí jim nabídneme trochu jiný, ale stále neopakovatelný zážitek, A hlavně bude celé zázemí na jednom místě," prohlásil Carlo Capalbo.

Pražský maraton ozdobí „Bitva týmů“. Zapojí se i Ondra a Prskavec

Pro nedočkavce začne na Výstavišti Praha ve čtvrtek 4. května Marathon Expo, jeden z největších sportovních veletrhů u nás. Na návštěvníky budou čekat novinky v oblasti běžeckého vybení a doplňků, zdravé stravy, prevence i regenerace. Vstup je zdarma, závodníci si mohou na místě vyzvednout i svá startovní čísla.

Událost s sebou přinese i několik dopravních omezení, která se mohou Pražanů dotknout.

Úplná uzavírka ulic



Uzavírka ulic v lokalitě Prahy 1 v neděli 7. května 2023 se vztahuje na ulice:



17. listopadu: 8:30 – 9:50

Celetná: 9:10 – 16:00

Čechův most: 8:30 – 9:50

Dvořákovo nábřeží v úseku nám. Curieových po nábř. Ludvíka

Svobody: 9:00 – 16:00

Dvořákovo nábřeží v úseku Břehová – náměstí Curieových

(nově obousměrná ulice)

Jiráskovo náměstí a Jiráskův most 9:30 – 11:45

Karlův most: 8:30 – 9:45

Klárov: 8:30 – 9:50

Kosárkovo nábřeží: 8:30 – 14:50

Křížovnická: 8:30 – 9:50 a 10:00 – 14:45

Mánesův most: 8:30 – 15:00

Masarykovo nábř.: 9:20 – 11:50

Most Legií: 8:30 – 14:30

Mostecká: 8:30 – 9:45

Na Příkopě: 7:00 – 16:00

28. října: 8:00 – 17:00

náměstí Curieových: 9:00 – 16:00

Pařížská: 9:20 – 16:00

Prašná brána: 9:20 – 16:00

Smetanovo nábřeží: 8:45 – 14:45

Staroměstské náměstí: 9:20 – 16:00

Těšnovský tunel, Nábřeží Ludvíka Svobody: 8:45 – 16:00

Náměstí Republiky 8:00 – 10:00

Vítězná: 8:30 – 9:45

Újezd, Karmelitská: 8:50 – 9:30

Václavské náměstí: 6:00 – 17:15

Národní: 11:30



Uzavírka ulic v lokalitě Prahy 2 v neděli 7. května 2023 se vztahuje na ulice:



Palackého náměstí, Rašínovo nábřeží: 9:30 – 13:20

Svobodova, Na Slupi: 9:20 – 12:30

Spytihněvova: 9:20 – 12:30

Ostrčilovo náměstí, Sekaninova, Jaromírova: 9:20 – 12:50



Uzavírka ulic v lokalitě Prahy 4 v neděli 7. května 2023 se vztahuje na ulice:



Vyšehradský tunel: 9:30 – 13:15

Podolské nábřeží, oba směry po vjezd na Veslařský ostrov: 9:30 – 13:15



Uzavírka ulic v lokalitě Prahy 5 v neděli 7. května 2023 se vztahuje na ulice:



Jiráskův most, Dienzenhoferovy sady: 9:20 – 12:00

Zborovská: 9:20 – 12:00

Vltavská: 9:40 – 14:00

Nádražní (v úseku Lidická – Vltavská) 9:20 – 13:45

Palackého most, Lidická: 9:20 – 13:35

Svornosti: 9:30 – 14:00

Strakonická, Hořejší nábřeží: 9:30 – 14:30

Nábřežní: 9:30 - 14:30

Janáčkovo nábřeží: 10:00 - 14:30



Uzavírka ulic v lokalitě Prahy 7 v neděli 7. května 2023 se vztahuje na ulice:



Nábřeží Edvarda Beneše: 8:30 – 15:00

Nábřeží kapitána Jaroše, Bubenské nábřeží, Komunardů: 8:45 – 15:15

Jankovcova, Jateční: 8:45 – 15:30



Uzavírka ulic v lokalitě Prahy 8 v neděli 7. května 2023 se vztahuje na ulice:



Libeňský most, Štorchova, Voctářova, Švábky: 8:45 – 15:35

Pobřežní, Rohanské nábřeží: 9:15 – 16:00



Omezení parkování v ulicích Prahy 1 (v sobotu 6. 5. A v neděli 7. 5. 2023)

Vozidla zaparkovaná v níže uvedených lokalitách budou z důvodu bezpečnosti závodu odtažena:



Celetná

Dvořákovo nábřeží

Kosárkovo nábřeží

Křižovnická

Malostranské náměstí

Masarykovo nábřeží

Mostecká

Na Příkopě

Národní

Ovocný trh

Pařížská

Smetanovo nábřeží

Staroměstské náměstí

Tomášská

U Plovárny

náměstí J. Palacha (v úseku Mánesův most – Křižovnická)

nábřeží E. Beneše a podjezd pod Čechovým mostem – v celé délce

nábřeží kpt. Jaroše a podjezd pod Štefánikovým mostem – v celé délce

Změny se na nedělní den dotknou i městské hromadné dopravy, kde dojde k omezení nebo odklonu několika linek.

Změny tras tramvajových linek 7. května



Přibližně od 8.35 přibližně do 9.30 hodin

Linka číslo 1 je v úseku Strossmayerovo náměstí – Maniny obousměrně odkloněna přes zastávku Nádraží Holešovice.

Linka číslo 2 je ve směru od Sídliště Petřiny je zkrácena do zastávky Hradčanská.

Linka číslo 9 je v úseku Anděl – Lazarská obousměrně odkloněna přes zastávky Zborovská, Jiráskovo náměstí a Myslíkova.

Linka číslo 12 je ve směru od Sídliště Barrandov v oblasti Anděla jednosměrně vedena přes zastávky Na Knížecí (v Nádražní ulici), Na Knížecí (v ulici Za Ženskými domovy), Anděl (v Plzeňské ulici), Anděl (v Nádražní ulici) a zpět směr Sídliště Barrandov.

Linka číslo 14 je v úseku Bílá labuť – Palmovka obousměrně odkloněna přes zastávky Florenc a Invalidovna.

Linka číslo 15 je rozdělena na dvě části:

-ve směru od Kotlářky je ze zastávky Bertramka odkloněna přes zastávky Na Knížecí (v ulici Za Ženskými domovy) a Anděl (v Nádražní ulici) do zastávky Anděl (v Plzeňské ulici), a dále zpět směr Kotlářka,

-ve směru od Olšanských hřbitovů je ze zastávky Masarykovo nádraží odkloněna přes zastávky Bílá labuť, Vltavská a Strossmayerovo náměstí do zastávky Dlouhá třída, a dále zpět směr Olšanské hřbitovy.

Linka číslo 17 je v úseku Jiráskovo náměstí – Strossmayerovo náměstí obousměrně odkloněna přes zastávky Myslíkova, Václavské náměstí, Masarykovo nádraží a Náměstí Republiky.

Linka číslo 18 je rozdělena na dvě části:

-ve směru od Nádraží Podbaba je zkrácena do zastávky Hradčanská,

-ve směru od Vozovny Pankrác je ze zastávky Albertov jednosměrně vedena přes zastávky Výtoň, Palackého náměstí (na nábřeží), Jiráskovo náměstí a Myslíkova do zastávky Karlovo náměstí, a dále zpět směr Vozovna Pankrác.

Linka číslo 20 je rozdělena na dvě části:

-ve směru od Divoké Šárky je zkrácena do zastávky Hradčanská,

-ve směru od Sídliště Barrandov je v oblasti Anděla jednosměrně vedena přes zastávky Na Knížecí (v Nádražní ulici), Na Knížecí (v ulici Za Ženskými domovy), Anděl (v Plzeňské ulici), Anděl (v Nádražní ulici) a zpět směr Sídliště Barrandov.

Linka číslo 22 je ve směru od Nádraží Hostivař ze zastávky Karlovo náměstí jednosměrně vedena přes zastávky Výtoň, Palackého náměstí (na nábřeží), Jiráskovo náměstí a Myslíkova do zastávky Karlovo náměstí, a dále zpět směr Nádraží Hostivař

Linka číslo 23 je v provozu až od přibližně 14.50 hodin.

Linka číslo 25 je v úseku Vltavská – Palmovka obousměrně odkloněna přes zastávky Florenc a Invalidovna.



Přibližně od 9.30 přibližně do 12.35 hodin

Opatření pro linky číslo 1, 2, 23 a 25 jsou shodná s předchozím časovým úsekem.

Linka číslo 3 ve směru od Březiněveské je ze zastávky Karlovo náměstí odkloněna přes zastávky I. P. Pavlova a Otakarova do obratiště Náměstí Bratří Synků, a dále zpět směr Kobylisy.

Linka číslo 5 je rozdělena na dvě části:

-ve směru od Vozovny Žižkov je ze zastávky Lazarská odkloněna přes zastávky Karlovo náměstí a I. P. Pavlova do obratiště Zvonařka,

-ve směru od Holyně je ze zastávky Anděl (v Nádražní ulici) odkloněna přes zastávky Anděl (v Plzeňské ulici) a Laurová do obratiště Radlická.

Linka číslo 7 ve směru od Depa Hostivař ze zastávky Otakarova odkloněna přes zastávky Náměstí Bratří Synků, Nuselská radnice a Pražského povstání do obratiště Vozovna Pankrác.

Linka číslo 9 je rozdělena na dvě části:

-ve směru od Spojovací je zkrácena do zastávky Lazarská, dále pokračuje jako linka číslo 22 směr Nádraží Hostivař,

-ve směru od Sídliště Řepy je zkrácena do zastávky Újezd, dále pokračuje jako linka číslo 22 směr Bílá Hora.

Linka číslo 10 je rozdělena na dvě části:

-ve směru od Spojovací je ze zastávky I. P. Pavlova odkloněna přes zastávku Otakarova do obratiště Náměstí Bratří Synků, a dále zpět směr Spojovací,

-ve směru od Sídliště Řepy je ze zastávky Bertramka v oblasti Anděla jednosměrně vedena přes zastávky Na Knížecí (v ulici Za Ženskými domovy) a Anděl (v Nádražní ulici) do zastávky Anděl (v Plzeňské ulici), a dále zpět směr Sídliště Řepy.

Linka číslo 12 je v úseku Strossmayerovo náměstí – Výstaviště obousměrně odkloněna přes zastávku Veletržní palác.

Linka číslo 14 je v úseku Palmovka – Bílá labuť obousměrně odkloněna přes zastávky Invalidovna a Florenc a v úseku Karlovo náměstí – Náměstí Bratří Synků je obousměrně odkloněna přes zastávku I. P. Pavlova.

Linka číslo 15 je v úseku Malostranská – Dlouhá třída obousměrně odkloněna přes zastávky Chotkovy sady, Sparta a Strossmayerovo náměstí.

Linka číslo 16 je rozdělena na dvě části:

-ve směru od Kotlářky je ze zastávky Bertramka v oblasti Anděla jednosměrně vedena přes zastávky Na Knížecí (v ulici Za Ženskými domovy) a Anděl (v Nádražní ulici) do zastávky Anděl (v Plzeňské ulici), a dále zpět směr Kotlářka,

-ve směru od Ústředních dílen DP je ze zastávky I. P. Pavlova odkloněna přes zastávku Otakarova do obratiště Náměstí Bratří Synků, a dále zpět směr Ústřední dílny DP .

Linka číslo 17 je ve směru od Vozovny Kobylisy ze zastávky Strossmayerovo náměstí odkloněna přes zastávky Vltavská, Těšnov a Náměstí Republiky zpět na Strossmayerovo náměstí, a dále směr Vozovna Kobylisy.

Linka číslo 18 je ve směru od Nádraží Podbaba zkrácena do zastávky Hradčanská.

Linka číslo 22 je rozdělena na dvě části:

-ve směru od Bílé Hory je zkrácena do zastávky Újezd, dále pokračuje jako linka číslo 9 směr Sídliště Řepy

-ve směru od Nádraží Hostivař je ze zastávky Novoměstská radnice odkloněna do zastávky Lazarská, dále pokračuje jako linka číslo 9 směr Spojovací



Přibližně od 12.35 hodin přibližně do 13.40 hodin

Opatření pro linky číslo 1, 2, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 18, 22, 23 a 25 jsou shodná s předchozím časovým úsekem (úseky). Pro linku číslo 14 shodné s prvním časovým úsekem.

Linka číslo 3 je ve směru od Březiněveské ze zastávky Moráň odkloněna přes zastávky Albertov do obratiště Náměstí Bratří Synků, a dále zpět směr Kobylisy.

Linka číslo 10 je rozdělena na dvě části:

-ve směru od Sídliště Řepy je ze zastávky Bertramka odkloněna přes zastávky Na Knížecí (v ulici Za Ženskými domovy) a Anděl (v Nádražní ulici) do zastávky Anděl (v Plzeňské ulici), a dále zpět směr Sídliště Řepy,

-ve směru od Spojovací je ze zastávky Moráň odkloněna přes zastávku Albertov do obratiště Náměstí Bratří Synků, a dále zpět směr Spojovací.

Linka číslo 16 je rozdělena na dvě části:

-ve směru od Kotlářky je ze zastávky Bertramka v oblasti Anděla jednosměrně vedena přes zastávky Na Knížecí (v ulici Za Ženskými domovy) a Anděl (v Nádražní ulici) do zastávky Anděl (v Plzeňské ulici), a dále zpět směr Kotlářka,

-ve směru od Ústředních dílen DP je ze zastávky Moráň odkloněna přes zastávku Albertov do obratiště Náměstí Bratří Synků, a dále zpět směr Ústřední dílny DP.



Přibližně od 13.40 hodin přibližně do 14.50 hodin

Opatření pro linky 1, 2, 9, 12, 14, 15, 22, 23 a 25 jsou shodná s předchozím časovým úsekem (úseky). Pro linky číslo 17 a 18 shodná s prvním časovým úsekem.



Přibližně od 14.50 hodin přibližně do 15.20 hodin.

Opatření pro linky číslo 1, 12, 14, 15 a 25 jsou shodná s předchozím časovým úsekem (úseky).

Linka číslo 17 je v úseku Strossmayerovo náměstí – Staroměstská obousměrně odkloněna přes zastávky Sparta, Chotkovy sady a Malostranská.



Přibližně od 15.20 hodin přibližně do 16.15 hodin.

Linka číslo 17 je v úseku Čechův most – Staroměstská obousměrně odkloněna přes zastávku Malostranská



Po celý den nejsou v provozu historické tramvajové linky číslo 41 a 42.



Náhradní autobusová doprava



Přibližně od 8.30 do 9.50 hodin je zavedena náhradní autobusová doprava číslo X12 v trase Anděl – Arbesovo náměstí – Újezd – Švandovo divadlo – Arbesovo náměstí – Anděl.

Přibližně od 9.30 hodin do 13.40 hodin dochází ke změnám stávajících linek náhradní autobusové dopravy:

Linka X2 je zkrácena do trasy Nádraží Braník – Dvorce

Linka X17 je dočasně vedena ve změněné trase ke stanici metra Budějovická



Změny tras autobusových linek

Linka číslo 176 v časovém období přibližně od 9.30 do 12.00 hodin je ve směru od Stadionu Strahov odkloněna ze zastávky Arbesovo náměstí do obratiště Na Knížecí

Linka číslo 194 je po celý den zkrácena do trasy Nemocnice pod Petřínem – Malostranská

Linka číslo 207 v časovém období přibližně od 8.45 do 16.00 hodin je zkrácena do trasy Ohrada – Nemocnice Na Františku (v Klášterské ulici)