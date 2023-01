„Opravu jsme naplánovali a zkoordinovali s dalšími akcemi v Praze tak, aby proběhla v co nejkratší možné době a v turisticky nejslabším období. Opravu provedeme vlastními silami, budeme zde pracovat sedm dní v týdnu od rána do večera tak, abychom nerušili večerní a noční klid,“ uvedl Jan Šurovský, člen představenstva DPP.

Společně s vedením Prahy 1 a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK) dopravní podnik současně vyzývá řidiče automobilů, aby po celou dobu opravy tratě nejezdili, pokud možno vůbec do centra, natož na Malou Stranu. Tramvaje se na Malou Stranu opět vrátí v sobotu 1. dubna.

„Žádáme řidiče z jiných částí Prahy i mimopražské, aby pro tranzit využívali Pražský a Městský okruh, a pokud musejí přijet k nám, aby zejména nyní, kdy bude probíhat výměna kolejí na Malé Straně, přednostně využívali městskou hromadnou dopravu,“ řekl radní Prahy 1 Vojtěch Ryvola.

Jako náhradní dopravu v úseku Náměstí Míru – Malostranská – Hradčanská DPP nabízí cestujícím využít linku metra A. Pro cestu na Pražský hrad dopravce doporučuje využívat tramvajovou linku č. 32 od stanice metra Malostranská.

Změny tras tramvajových linek



Linka č. 12 bude ve směru od Výstaviště ze zastávky Chotkovy sady odkloněna přes zastávky Pražský hrad a Pohořelec do zastávky Malovanka. Vybrané spoje jsou v provozu pouze v trase Výstaviště – Špejchar.



Linka č. 15 bude ve směru od Olšanských hřbitovů zkrácena do zastávky Malostranská (zastávka na nábřeží Edvarda Beneše), dále bude pokračovat jako linka č. 20 směr Dejvická a Červený Vrch.



Linka č. 20 bude ve směru od Divoké Šárky zkrácena do zastávky Malostranská (zastávka na nábřeží Edvarda Beneše), dále bude pokračovat jako linka č. 15 směr Olšanské hřbitovy.



Linka č. 22 bude ve směru od Nádraží Hostivař ze zastávky Újezd odkloněna přes zastávky Švandovo divadlo, Anděl, Smíchovské nádraží a Hlubočepy do obratiště Sídliště Barrandov jako náhrada za linky č. 12 a 20.



Linka č. 23 bude ve směru od Královky ze zastávky Malostranská (zastávka na nábřeží Edvarda Beneše) odkloněna přes zastávky Čechův most a Strossmayerovo náměstí do obratiště Výstaviště.



Historická linka č. 42 bude v úseku Lazarská – Malostranská, v uvedeném směru, odkloněna přes zastávky Karlovo náměstí, Palackého náměstí, Národní divadlo a Staroměstská.



Noční linka č. 97 bude v úseku Malostranská – Národní divadlo odkloněna přes zastávky Staroměstská a Karlovy lázně.



Tamvajová linka č. 32

V denním provozu bude v uvedeném směru zavedena linka č. 32 v trase Bílá Hora – Vypich – Malovanka – Pohořelec – Pražský hrad – Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše) – Právnická fakulta – Malostranská (u metra) – Pražský hrad – Pohořelec – Malovanka – Vypich – Bílá Hora.



Náhradní autobusová doprava X22

V první etapě od 28. ledna do 15. února 2023 bude v denním provozu zavedena náhradní autobusová doprava X22 v trase Újezd – Malostranské náměstí – Újezd – Švandovo divadlo.



Náhradní autobusová doprava X20

Od 16. února do 31. března 2023 bude v denním provozu zavedena náhradní autobusová doprava X20 v trase Malostranské náměstí – Malostranská – Malostranské náměstí.



Změna v provozu autobusů

Linka č. 194 bude od 28. ledna do 15. února 2023 rozdělena na dvě části: Florenc – Staroměstská a Nemocnice pod Petřínem – Malostranské náměstí.