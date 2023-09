/FOTOGALERIE/ Verunka se narodila jako zdravé miminko, krátce po jejích prvních narozeninách jí však bylo diagnostikováno vzácné nervosvalové onemocnění, které se projevuje postupným ochabováním svalstva. Zaměstnanci Magistrátu hlavního města Prahy proto přispěli holčičce přes padesát tisíc korun na terapie, díky kterým by mohla jednou chodit jako ostatní děti.

Run and Help. | Foto: MHMP

Tříletá Verunka obdržela od vedení hlavního města v rámci charitativní akce Run and Help šek s finanční pomocí v hodnotě 56 961 korun.

Charitativní akci Run and Help pořádá devátým rokem nadační fond Charty 77 – Konto bariéry, jež si klade za cíl pomoci konkrétním lidem s jejich handicapem. V letošním roce pomoc směřovala Verunce, kterou zaměstnanci magistrátu vybrali na základě zaslaných příběhů. Sbírka byla vyhlášena na letošní červen, přispívat bylo možné po celý měsíc.

Vzácné nervosvalové onemocnění se projevuje postupným ochabováním svalstva, zvláště u dolních končetin. Nyní bude mít Verunka díky finanční podpoře možnost zúčastnit se terapií, které jí mnohonásobně zvýší šanci na to, aby jednou mohla chodit tak, jako ostatní děti.

Symbolický šek rodičům dívenky slavnostně předal primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda společně s náměstkyní Alexandrou Udženijí a s ředitelem Magistrátu hl. m. Prahy Martinem Kubelkou.

„Jsem moc ráda, že jsme dnes díky sbírce mezi našimi zaměstnanci mohli předat rodičům malé Verunky symbolický šek na bezmála 57 tisíc korun. Doufám, že vybrané peníze na terapie alespoň trochu pomůžou tomu, aby se Verunce dařilo líp. Držím palce jí i jejím rodičům, kteří se statečně perou s nepřízní osudu. Patří jim náš velký respekt,“ říká Alexandra Udženija, náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví.

Run and Help.Zdroj: MHMP

„Náš úřad se v letošním roce opět připojil k charitativní akci Run and Help. Chtěl bych poděkovat všem našim zaměstnancům, kteří v letošním červnu přispívali, ať už poslali peníze na účet či je osobně odnesli do kasičky ve Škodově paláci,“ děkuje ředitel Magistrátu hl. m. Prahy Martin Kubelka.

