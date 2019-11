Nejprve magistrát před dvěma týdny oznámil, že se členové koalice z TOP 09 dohodli s občany na změně projektu a WC s domkem se přesunou v rámci Strahovské zahrady jen o kus dál. Ale kontroverzní stavba bude pokračovat. Jenže po pondělní debatě v Baráčnické rychtě na Malé Straně - tedy nedaleko sporného místa - řekli primátorovi náměstci Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu/TOP 09) a Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu/STAN), že radní budou souhlasné usnesení revokovat.

Hlubuček, který má v městské radě na starosti životní prostředí, rovněž slíbil, že se na Petříně nebude kácet. Obavy panovaly o stromy v Lobkovické zahradě. „Pokud tam nějaké kácení bude, tak to bude pouze z bezpečnostních důvodů,“ dodal politik. Se stavbou restaurace, kterou městu lidé vytýkali a v dalších projednávaných verzí projektu se o ní už nemluvilo, podle Hlubučka magistrát vůbec nepočítá. „A to na žádném místě,“ zdůraznil primátorův náměstek.

Pražský magistrát po debatě s občany upustil od projektu stavby zahradního zázemí a toalet pro veřejnost ve Strahovské zahradě. Vedení města si nyní od Institutu plánování a rozvoje města nechá vypracovat komplexní studii možných proměň Petřína. pic.twitter.com/kEjQdLYTyO — Hlavní město Praha (@PrahaEU) November 19, 2019

„Ještě ve čtvrtek pan náměstek (Hlubuček) degradoval petřínskou iniciativu na pět žen, které si neustále stěžují. Kdyby nás bylo jen pět nebo i deset, tak se to nepodaří,“ poznamenala ve facebookové skupině Petřín pro život jedna z aktivistek Romana Ertlová. Občany historického centra, kteří chodí na Petřín relaxovat a bojí se rovněž o život vzácných druhů živočichů a nechtěli ani úbytek zeleně v okolí Petřínských sadů, hojná účast na pondělním setkání s politiky z magistrátu i Prahy 1 překvapila.

Boj proti magorům, co nám vládnou

Na sociální síti si mnoho z nich vzájemně gratulovalo a děkovalo. „Je to neuvěřitelný boj proti těm magorům, co nám teď v Praze 1 a na magistrátu hlavního města vládnou. Velká gratulace!“ zní jeden z příspěvků. „Větřím svěží Petřín,“ přidal se další uživatel.

Podle náměstka Hlaváčka by měl nyní vzniknout dokument, který by se zabýval všemi projekty, o nichž Praha na Petříně uvažovalo. Následně by se uskutečnila další diskuse s obyvateli, památkáři a všemi dotčenými orgány.

„Provedli bychom společnou debatu o cílovém stavu a pokusili se z výšky dostat k detailu. Myslím, že jsme nyní zaseknutí na některých paradigmatech. Nastavíme cílový charakter a půjdeme hlouběji do jednotlivých projektů," citoval Hlaváčka web Pražský patriot. „Dohodneme se, které projekty jsou nekonfliktní a které jsou problematické a bude na nich potřeba ještě pracovat," dodal náměstek.

Anketa radnice: Občané chtějí pítka

Na malostranské diskuzi vystoupil také radní městské části pro životní prostředí Petr Kučera (Zelení), jehož mnoho občanských aktivistů vinilo, že proti záchodům na Petříně příliš neprotestoval. Kučera na úvod setkání řekl, že si radnice nechala udělat anketu a vyšlo z ní, že lidé si nejvíce cení klidu, přírody nebo vyhlídek. Z toho, co jim vadí, je pak velké seskupování lidí, provoz a negativní zásahy do zeleně.

„Často ale lidé uváděli také, že je Petřín zanedbaný, že tam je nesloužící mobiliář," řekl Kučera s tím, že část obyvatel uvedla, že by přivítala nové vodní prvky - jako třeba pítka. Místní obyvatelé přímo v Baráčnické rychtě pak apelovali na to, že na Petříně je potřeba hlavně chránit přírodu - například strakapouda prostředního.

Gratulaci občanům za jejich úsilí připojil i neúspěšný prezidentský kandidát a nyní senátor Marek Hilšer (Marek Hilšer do Senátu), jenž napsal spolku Petřín pro život: „Díky! Hezký příklad fungování občanské společnosti. Demokracie, verze 3.0. Teď nás čeká krátkodobé ubytováváni turistů…“