V Praze bude mít ulici „Magor“ Jirous či Ivan Hlinka. O Gottovi se nerozhodlo

Ještě do konce tohoto týdne by měly být zapsány do registru nové názvy ulic v hlavním městě. Tabule s novými jmény pak budou instalovány na konci ledna. Na pondělním zasedání totiž pražští radní schválili pojmenování 15 nových ulic, jednu nechá magistrát přejmenovat. O uctění památky zesnulého zpěváka Karla Gotta zatím Praha nerozhodla.

Ivan Hlinka. | Foto: DENÍK