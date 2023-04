Podle očité svědkyně se v neděli zdržení protáhlo přibližně na půl hodiny. Přirovnat by se to prý dalo k dopravní zácpě podobné špičce v pracovní den.

„Ta 'kolona lidí' šla směrem od Muzea k Holešovicím a my jsme jeli z druhé strany. Nicméně auta stála i z ní. Pohybovalo se to strašně pomalu a mělo to vliv na celou okolní dopravu. My jsme jeli z Dejvic do Nuslí, jeli jsme právě přes magistrálu, sjížděli jsme směrem na Italskou a i tam to stálo,“ popsala.

30 pro Prahu. Aktivisté opět blokovali provoz na Nuselském mostě

Nejde přitom o případ pouze nedávné demonstrace. K omezení dopravy došlo i při konání mnohých před ní, třeba v případě proběhlé akce spolku Poslední generace, který usiluje o snížení rychlosti v metropoli na 30 kilometrů v hodině.

Ústava stojí nad běžným zákonem

Podle zákona smí úřad shromáždění zakázat, má-li být konáno v místě, kde by nutné omezení dopravy a zásobování bylo v závažném rozporu se zájmem obyvatel a pokud jde bez nepřiměřených obtíží konat shromáždění jinde, aniž by se tím zmařil oznámený účel shromáždění. Podle magistrátu ale pravidlo v případě krátkodobých demonstrací uplatnit nejde. Podobné demonstrace nepotřebují ani povolení magistrátu a probíhají jen na základě ohlášení.

„S ohledem na to, že shromáždění jsou zakotvena ústavně, tak zákaz kvůli omezení dopravy přichází v úvahu spíše zcela teoreticky za stavu, kdy by shromáždění blokovalo určitou oblast dlouhodobě, což ale dle situace určitě znamená více než několik hodin, takové jednání by navíc muselo znemožnit například přístup občanům k jejich bydlišti, do zaměstnání a podobně,“ uvedl magistrát s tím, že se teoreticky jedná i o případ, kdy by pochod lidí dlouhodobě znemožnil zásobování a tyto potřeby by nešlo realizovat jinak, například pěším přístupem.

Aktivisté se sešli na Staroměstském náměstí. Vadí jim podoba stavebního zákona

K takové situaci při krátkodobých demonstracích zpravidla nedochází, proto pochod lidí z právního hlediska omezit nejde. Ani negativní stanovisko policie podle zákona nemá vliv na konání či nekonání takového setkání. „Pořádání veřejných shromáždění je zkrátka zakotveno ústavně, což právně stojí nad tímto stanoviskem i některými zákony,“ dodal magistrát.

Policie má podle svých slov svázané ruce úplně, a to konkrétně i v případě nedělní demonstrace.

„Policie nemá v této záležitosti žádné kompetence a žádné stanovisko nevydává. Vše je v kompetenci pracovníků Magistrátu hlavního města Prahy,“ sdělil mluvčí pražských strážníků Jan Daněk.

Řidičům tak nezbývá než v případě podobných shromáždění se zdržením počítat nebo volit alternativní způsob dopravy, popřípadě objízdnou trasu.