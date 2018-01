Praha má z reklamy na autobusech méně peněz než jiná města

Dopravní podnik čelí kritice kvůli výběrovému řízení na reklamu na autobusech. Zisk z inzertních ploch má metropole nižší než třeba Brno.

Ani ne tisíc korun měsíčně získá Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) za každý ze 300 autobusů, které nabídne k využití pro reklamní účely. Zajišťovat je za tuto cenu bude společnost Bigboard.

V porovnání s jinými městy budou zisky pražského dopravce podstatně nižší. DPP tvrdí, že šlo o transparentní výběrové řízení, ve skutečnosti se ale mohli přihlásit jen ti, co sledovali webové stránky firmy.

Spory o inzerci

O reklamu v pražských dopravních prostředcích se v poslední době vedou velké spory, především mezi DPP a firmou Rencar, v které má DPP menšinový podíl. Podle tiskové zprávy DPP inkasuje za rok za 300 autobusů „více než tři miliony korun“, přesnou částku neuvedl a smlouva není dosud v registru smluv.

Při 3 milionech to znamená 813 korun za měsíc. V Liberci inkasuje tamější dopravní podnik z každého autobusu pod smlouvou 5 tisíc korun měsíčně bez DPH. Brněnský dopravní podnik si reklamu shání sám. Za polep na jeden rok si účtuje 130 tisíc korun, o třicet tisíc korun méně, pokud nejsou polepená i okna.

Rencar ostře kritizuje nový kontrakt

DPP ale odmítá, že by ceny v Praze byly nízké. „Nelze komentovat srovnání s ostatními městy. Jedná se logicky o jiný trh, jiná pravidla, jiné souvislosti. Pokud to naopak srovnáme s tím, co DPP dostával dříve, tak jen 300 autobusů a 60 tramvají nám může vygenerovat více než 15 % toho, co DPP dostával za vše v dřívějších letech,“ řekla mluvčí DPP Aneta Řehková.

Nový kontrakt ostře kritizuje společnost Rencar, s kterou měl DPP smlouvu dříve. Firma v prohlášení upozornila, že stejnou částku Bigboard nabízel na pronájem stejného počtu autobusů jen na půl roku, pak ale odstoupil a místo toho získala smlouvu jeho sesterská firma. „Je zcela nepochopitelné, jak odborníci z jedné společnosti mohou nabízet za stejné portfolio služeb v letošním roce poloviční nájemné než v roce loňském,“ říká Pavel Slabý, generální ředitel společnosti Rencar.

Kritika výběrového řízení

Letošní výběrové řízení podle něj jeví jasné známky netransparentnosti, jelikož DPP informace o řízení nikde nezveřejnil. DPP ale oponuje, že informace byly na webových stránkách. Rencar tvrdí, že web každý den sledovali a nic neviděli.

„Vše bylo na našich webových stránkách, čili přihlásit se mohl každý a vyhrála nejvyšší nabídka. Cena závisí na ochotě vítěze zaplatit nám co nejvyšší částku. Tedy řídí se to pravidly trhu,“ dodala Řehková. Kdo další se přihlásil a jak dlouho informace o soutěži na webu visela, mluvčí neuvedla.

Podle Janusze Konieczneho z Nadačního fondu proti korupci obecně platí, že poptávková řízení nejsou příliš transparentní. „Na stránkách pražského Dopravního podniku je možné dohledat pouze informace o vybrané společnosti, kdy navíc lze mít značné pochybnosti o tom, že výsledná cena odpovídá tržní hodnotě. Z tohoto důvodu toto výběrové řízení působí neprůhledně,“ komentoval konkrétní Konieczny.