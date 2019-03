Z této sumy má jít například 400 milionů na přípravu prvního úseku metra D, 22 milionů pak na projekt dostavby Městského okruhu v úseku Pelc/Tyrolka - Balabenka. Celkem má letos metropole v plánu proinvestovat 19,4 miliard korun.

Opoziční klub ODS chválí koalici za to, že oproti loňskému návrhu v aktuálním rozpočtu převedla téměř miliardu a čtvrt z běžných do investičních výdajů. Zejména pak občanští demokraté kvitují fakt, že peněz výrazně přibylo v klíčové kapitole dopravy.

Náhodně vybrané projekty

Na řadu důležitých projektů se ale podle ODS zapomnělo, přestože se veřejně slibují. Letos proto určitě nezačne práce na zahloubení ulice V Holešovičkách. Na už připravený projekt zakrytí Spořilovské pak vyčlenilo vedení Prahy na letošek pouhý milion korun. ODS v protinávrhu požaduje na tuto stavbu 51 milionů. Najít by šly podle opozičních politiků v dalších úsporách běžných výdajů.

„Pro vedení města by měla být doprava prioritou. Podle návrhu rozpočtu to ale vypadá spíš na to, že rada chce začít plnit náhodně vybrané projekty, bez ohledu na jejich důležitost, aby to vypadalo, že něco dělá,“ uvedl zastupitel ODS Ondřej Martan.

Podle jeho strany zároveň aktualizovaný rozpočet dokazuje, že koalice nebude schopná řešit krizi dostupnosti bydlení výstavbou nových městských bytů. Několik stovek milionů vyčleněných na jejich výstavbu nebo rekonstrukci je podle ODS vzhledem k celkovému deficitu „směšná částka“.

Náměstek primátora pro rozpočet Pavel Vyhnánek (Praha sobě) přiznal, že naplňování investičního plánu v historicky rekordní výši bude velká výzva. „Investice, které nestihneme, převedeme do dalšího roku. Zároveň i tento rok budeme ještě položky doplňovat,“ upřesnil Vyhnánek.