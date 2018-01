Praha má své virtuální tržiště. Lidé už zde darovali přes tři tisíce věcí

Pokud jste dostali od Ježíška nevhodný dárek, nebo je vám líto vyhodit staré a nefunkční věci můžete jimi udělat radost někomu jinému. V Praze už od loňského září funguje web praho.nevyhazujto.cz, který funguje jako virtuální tržiště. Lidé tak mají možnost udělat někomu druhému radost a to zcela zdarma, jen za odvoz. Za tři měsíce web navštívilo přes sto ticí Pražanů, kteří darovali přes tři tisíce věcí.

Praha má virtuální tržiště. Foto: praho.nevyhazujto.cz

„Tento portál slouží všem občanům hlavního města, kteří mají ve svých domovech věci, které již nepotřebují a rádi by, aby posloužily někomu dalšímu. Nebo naopak, něco potřebují a touto cestou mohou jen za odvoz věci jednoduše získat. Je to další z aktivit v rámci problematiky předcházení vzniku odpadů, na které se v hlavním městě chceme zaměřit,“ říká radní Jana Plamínková.

Jak postupovat?

Stačí si pouze do webu zadat praho.nevyhazujto.cz a vyhledat si podle kategorii věc, kterou sháníte. Když jste našli, to, co jste hledali, klikněte na „Chci to“. Pokud naopak chcete nějakou věc darovat, nejprve se musíte na stránce zaregistrovat, vyplnit pár informací o nabízené věci a vložit její fotografii.

Webové stránky fungují od září minulého roku. Za tři měsíce jejího provozu je navštívilo 106 tisíc Pražanů, kteří zde darovali 3 248 věcí.