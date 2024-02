Blízko hlavního města snad nabídne možná poslední možnost víkendových sjezdů (přinejmenším v aktuální části sezony) v sobotu 24. února a možná i v neděli Ski areál Chotouň nedaleko Jílového na Praze-západ . Plný provoz se spuštěním obou vleků poma provozovatelé ještě ve čtvrtek večer garantovali právě do neděle. S tím, že pak se uvidí, co umožní počasí a tenčící se zásoby technického sněhu. Vzhledem k teplotám a dešti v uplynulých dnech nepřekvapí, že mimo sjezdovku je vidět pouze trávu – a bílá plocha (která už ovšem není sněhobílá) se zmenšuje.

Během pátku se však objevily pochybnosti, zda naděje vkládané do víkendu nejsou příliš optimistické. Webová prezentace areálu tudíž přinesla upozornění, že stoprocentně jistý je provoz vleků jenom v pátek. O víkendu už je třeba ověřit si současný stav na webu vlekychotoun.cz bezprostředně před tím, než se tam návštěvníci rozhodnou vyjet.

„Sníh nám mizí před očima, ale ještě bojujeme. Zda zvládneme víkendový provoz, zatím nevíme,“ upozornilo aktuální sdělení, že jistá nemusí být neděle, ale ani sobota. Místní tým se snaží dělat, co je v jeho silách – avšak nikdo nedokáže říci, jestli vlivy počasí nebudou mít navrch. Současně Chotouňští dlouhodobě upozorňují: telefonovat s konkrétními dotazy nemá smysl: víc než je zrovna napsáno na webu, stejně nikdo z týmu říci nedokáže.V pátek tak chotouňský areál nabízí tradiční zimní provoz od deváté dopolední do deváté večer (tedy i s osvětlením). O víkendu, pokud to bude možné, by mělo být otevřeno rovněž do 21. hodiny, avšak s ohlášeným spuštěním provozu snad již od osmé ranní. Tedy – pokud vůbec. Je ale třeba zdůraznit doporučení: před víkendovou cestou na Chotouň je na místě ověřit na webu areálu, jaký je aktuální stav.

Velkou radost sjezdařům neudělá areál na Praze-východ: Šibeniční vrch v Mnichovicích. I když není mimo provoz úplně, funguje pouze ski škola – se zajištěním provozu obou vleků pro výuku lyžování. V pátek 23. února to je odpoledne mezi 15. a 17. hodinou, po oba víkendové dny od 10 do 17 hodin.

Na nepřízeň počasí žehrají i na „panství Vítka z Prčice – Království Růže“ při pomezí Příbramska, Benešovska a Táborska, tedy ve Ski areálu Kvasejovice. S ohledem na aktuální podmínky jsou zde v provozu dvě třetiny „dlouhé“ neboli turistické sjezdovky. „Bojujeme o zbytky sněhu, abychom zajistili aspoň provoz pro děti a školy,“ informují provozovatelé na webu Ski Kvasejovice. Na víkend i následující dny zatím nabízí možnost rezervací termínů také zdejší lyžařská škola.

Na sjezdovce tu mají od 10 do 30 centimetrů technického sněhu, mimo ni ani zde neleží nic. A zásoby tají téměř před očima. Ve čtvrtek k tomu přispěla až osmistupňová teplota s deštěm. V pátek by podle očekávání pršet nemělo, ale teploměr se může vyšplhat ještě o něco výš. Od soboty sice meteorologové očekávají ochlazení, ale opět se mohou objevit dešťové kapky.

Podstatně lépe jsou na tom u sousedů, v areálu Monínec také v sousedství města Sedlec-Prčice v okrese Příbram. I když mimo sjezdovku je rovněž zde terén holý, na ní se daří udržovat udržovat vrstvu technického sněhu o síle 60 až 90 centimetrů. Areál tak zůstává v plném provozu s denním i večerním lyžováním.

Hlavní lanová dráha (čtyřsedačková lanovka pro sjezdovku o délce 1,2 kilometru) i horní kotva (obsluhující 600metrovou sjezdovku) jsou na Monínci v provozu denně, a to ve shodných časech: od deváté dopolední do čtyř odpoledne a pak ještě mezi 18. a 21. hodinou. Také hotelový vlek (poma pro 170metrovou sjezdovku) funguje v tradičním čase: mezi devátou a šestnáctou hodinou, tedy v rámci denního lyžování. Na hotelové sjezdovce areál večerní lyžování nenabízí. Využívat mohou návštěvnici Monínce i další služby včetně výuky lyžování, půjčoven, servisu lyží či občerstvení.

