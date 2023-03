Šiška nebo Šupinka. Lidé mohou vybrat jméno pro samičku luskouna ze Zoo Praha

/VIDEO, FOTO/ Mladá samička luskouna krátkoocasého v Zoo Praha překonala počáteční kritické období a každým dnem přibírá na váze i díky péči své matky Run Hou Tang. Jedna věc ale mláděti chybí a to jméno. Vybírat ho můžou lidé už nyní na Portálu Pražana, a to bez ohledu na trvalé bydliště. Volit může veřejnost z několika variant, které navrhli zástupci Zoo Praha a Magistrátu hl. m. Prahy, do středy 22. března. V sobotu 25. března poté proběhnou křtiny mláděte při příležitosti slavnostního zahájení 92. sezóny pražské zoo.

Vážení malé luskouní samičky probíhá pravidelně v době, kdy matka Run Hou Tang dostává krmení. Obezřetnost je na místě, aby nebylo pouto mezi matkou a mládětem narušeno | Video: Zoo Praha