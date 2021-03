„Využili jsme možnosti rozšířit výčet těchto profesí mimo jiné o pracovníky v justici, ve službách zajišťujících dodávky energií a svoz odpadu, dobrovolníky pomáhající při zvládání epidemie koronaviru či lidi pracující v doručovacích a kurýrních službách. Posledně jmenovaní jsou podle nás důležití pro udržení reálného lockdownu,“ komentoval seznam primátor.

Hlavní město určilo pro daný účel zatím necelých sedmdesát školských zařízení, která jsou rozmístěná po všech dvaadvaceti pražských obvodech. Fungovat v těchto dnech budou tři desítky z nich, další se mohou otevřít podle zájmu. Ten po plošném uzavření mateřských škol i prvních a druhých tříd základních škol roste. Zatímco v minulých týdnech využívalo vybrané školy a školky pro děti od dvou do deseti let zhruba sto rodin, začátkem tohoto týdne jich bylo nově přihlášených dalších sedm desítek.

„Hlásí se nám navíc další veřejné i soukromé školy a školky s nabídkou zdarma se podílet na službách pro děti pracovníků klíčových profesí. Děkujeme jim za to. Evidujeme seznam těchto nabídek a v případě nedostatečných kapacit je využijeme. Momentálně jsme schopni vše sanovat z vlastních zdrojů a s pomocí systému, který funguje už rok,“ doplnil radní pro oblast školství Vít Šimral (Piráti).

Ten po pravidelném jednání radních dále prohlásil, že by zatím rád udržel otevřená dětská hřiště provozovaná magistrátem nebo městskými částmi. K jejich uzavření kvůli epidemické situaci zatím přistoupila jen Praha 7, Praha 10 a Praha-Libuš. „Chceme je udržet otevřená co nejdéle. Neměla by ale sloužit jako záminka ke shlukování dospělých. Pokud se jednotlivé městské části rozhodnou pro uzavření, magistrát je bude v dané oblasti hned následovat,“ sdělil Šimral. Podle hygieniků mohou být na hřištích děti do dvou let bez ochrany obličeje, ty starší pak minimálně s chirurgickou rouškou.

V souvislosti s celostátním omezením pohybu Praha rovněž odložila plánované pilotní testování středoškoláků na covid-19. Testy jsou podle Šimrala nicméně připravené k okamžitému nasazení.

Praha bude spolupracovat s vědci z iniciativy Sníh

Radní pro sociální oblast a zdravotnictví Milena Johnová (Praha sobě) informovala o posílení dialogu mezi magistrátní koalicí a opozicí v souvislosti s „dramaticky se zhoršující epidemickou situací“. Zastupitelé napříč politickým spektrem se budou scházet na pravidelných pondělních schůzkách a čekají je i „osvětové přednášky“ vědců z iniciativy Sníh.

„Ukazuje se, že řada informací důležitých pro porozumění toho, kde jsme se ocitli, ve společnosti není. A nemáme je ani my jako politici, pokud sami nepátráme po různých webových stránkách a nekonzultujeme situaci s jednotlivými experty,“ poznamenala Johnová.

Jak koronavirová nákaza postupuje, proč došlo k dramatickému zhoršení a co se dá očekávat dále? Odpovědi na tyto otázky mají zastupitelé dostat právě během série přednášek, která startuje v úterý. „Na základě získaných informací pak budeme moct lépe přizpůsobovat jednotlivá opatření na území Prahy. Tím, že se do toho zapojí jak koalice, tak opozice, může být náš hlas i přesvědčivější směrem k voličům. Posílí to též vyjednávací pozici metropole vůči vládě. Jednota na politické úrovni je tady velmi důležitá už jen proto, aby nedocházelo k protichůdným informacím a dalšímu matení obyvatel,“ dodala radní.