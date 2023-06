Kartu Lítačka si nyní lidé mohou nechat vyrobit na počkání. Na sedmi vybraných prodejních místech Dopravního podniku hl. města Prahy (DPP) si mohou cestující nechat vystavit novou kartu Lítačka na počkání. Doposud byla expresní služba možná pouze v Zákaznickém centru PID Lítačky.

Karta Lítačka. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

K rozšíření této služby dojde tedy z jednoho na celkem osm výdejních míst. Novinkou bude i, že služba bude dostupná i o víkendech, státních svátcích a brzkých ranních či večerních hodinách.

Expresní vystavení karty je zpoplatněno částkou 200 korun, tedy stejně jako tomu bylo doposud v Zákaznickém centru PID Lítačky ve Škodově paláci. Na stejných místech bude i možné osobně podat žádost o vystavení Lítačky s doručením do 30 dnů na zadanou adresu za 100 korun.

Žádost je zároveň možné podat i elektronicky na webu pidlitacka.cz a nechat si ji do 30 dnů doručit na některé z uvedených sedmi prodejních míst DPP.

Aplikace Lítačka poradí, jak rychle a levně do cíle. Hledají se testeři

„Milníkem, ke kterému se snažíme především směřovat je, aby cestující využívali k nákupu jízdného aplikaci PID Lítačka co nejvíc a jako nejpřívětivější možnost. Mezistupněm k dosažení tohoto ideálního výsledku je samozřejmě rozšiřování prodejních míst, kde je možné si nechat zřídit plastovou kartičku. Z pohledu vedení města pro nás na prvním místě zůstává motivace Pražanů i návštěvníků k využívání MHD. Proto je nutné zajistit kvalitní a dostupný servis nejen v prostředcích MHD, ale i prostřednictvím dalších souvisejících služeb,“ říká Daniel Mazur, radní pro oblast ICT, Smart City, vědy, výzkumu a inovací.

Zdroj: Youtube

Nová výdejní místa karty Lítačka:



-Centrální dispečink DPP (Na Bojišti 5, Praha 2) PO–PA 6:00–12:45 a 13:15–20:00

-Infocentrum DPP Anděl (ve vestibulu stanice metra, výstup směr Plzeňská ulice) PO–NE 7:00–21:00

-Infocentrum DPP Hradčanská (ve vestibulu stanice metra) PO–PA 6:00–20:00 + SO 9:30–17:00

-Infocentrum DPP Můstek (ve vestibulu stanice Můstek A, výstup směr dolní část Václavského náměstí) PO–NE 7:00–21:00

-Infocentrum DPP Nádraží Veleslavín (ve vestibulu stanice metra) PO–PA 6:00–20:00 + SO 9:30–17:00

-Prodejní místo DPP Letňany (ve vestibulu stanice metra) PO–PA 6:00–12:45 a 13:15–20:00 + SO 9:00–16:00

-Prodejní místo DPP Roztyly (v uliční úrovní vestibulu stanice metra u autobusových zastávek MHD) PO–PA 6:00–12:45 a 13:15–20:00 + SO 9:00–16:00