Babybox v osmé pražské městské části, který je nainstalován na radnici Prahy 8 na Libeňském zámku, zachránil další miminko. V úterý 25. června odpoledne do něj někdo uložil dítě zabalené v hadříku či plence s obrázky kočiček.

Zakladatel sítě českých babyboxů Ludvík Hess informoval, že se jednalo o čerstvě narozenou holčičku. Tu vyzvedla z babyboxu místostarostka Prahy 8 Vladimíra Ludková.

„Ve chvíli, kdy byla holčička v babyboxu nalezena, se o mne starala nejvlídnější a nejmilejší sestřička z MOJIP FN Královské Vinohrady Jiřina, a tak jméno pro holčičku bylo jasné. Zasvěcení také ví, že moje první děvče, s kterou jsem chodil právě na Gymnázium U Libeňského zámku, naproti kterému je babybox umístěn, byla také Jiřina. Tak do sebe zase jednou všechno hezky zapadlo," sdělil k pojmenování zachráněné holčičky Hess.

Babybox v Praze 8 od svého zprovoznění v roce 2020 zachránil i s Jiřinou již tři děti. Prvním miminkem uloženým do tohoto babyboxu byl v červnu loňského roku malý chlapec, který dostal jméno Ondřej a jen o pár dní později zde byla zachráněna holčička, která dostala jméno Zuzana.

Ze slavnostního otevření nového babyboxu:

Otevření 88. babyboxu v Česku, konkrétně v porodnice v pražském Podolí. | Video: Deník/Radek Cihla

Jiřinka se stala již pátým děťátkem, které bylo díky babyboxům letos zachráněno. Babyboxy od roku 2005 pomohly vstoupit do nového života 265 dětem. Konkrétně do babyboxů v Praze bylo odloženo již 48 z nich. Hlavní město si v počtu dětí odložených do babyboxu vede neblahé prvenství.

Úplně první babybox v Česku byl zřízen v GynCentru v Praze 9, Hloubětínská 3. V Praze se nachází celkem pět babyboxů, k již zmíněnému v Hloubětíně patří ještě babybox na budově radnice Prahy 6, na radnici v Praze 2, babybox na Libeňském zámku v Praze 8 a babybox v Praze 4.