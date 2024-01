Pět tramvajových linek, které Libeňský most využívaly, muselo nečekaně změnit své trasy. Ve čtvrtek 11. ledna to nepřišlo ze dne na den, ale spíš z minuty na minutu. Důvod? Mimořádně špatný stav jedné ze součástí 96 let starého soumostí: takzvaného inundačního mostu (což je část, která nestojí nad vodou).

Na tento inundační most tvořený samostatným obloukem na Rohanském ostrově (v úseku od zastávky Libeňský most směrem na Palmovku až po křížení s ulicí Voctářova) nyní nesmějí dokonce ani chodci. Technická správa komunikací (TSK), která má most na starosti, připravuje řešení v podobě podpůrné konstrukce. Její vyprojektování a instalace zřejmě bude trvat několik týdnů. Přesnější harmonogram by podle mluvčí TSK Barbory Liškové mohl být známý po neděli. Omezení provozu zde ostatně není novinkou. S odkazem na špatný stav konstrukce stejný krok odborníci doporučili už v lednu 2018.

Inundační most potřebuje podepřít

Tentokrát za omezením provozu stojí poznatky z měření kloubů nosného systému ve vrcholu oblouku. Našly se technické závady, které podle mostařů TSK mohou souviset se silnými mrazy. Tým Vysokého učení technického v Brně odhalil větší problém, než se čekalo. Endoskopické zkoumání, které nabídlo pohled dovnitř konstrukce, ukázalo, že nosné kovové desky zajišťující funkčnost kloubu nejsou ve správné poloze – a zároveň dochází k drcení betonu nosných prvků. Havarijní stav se má řešit vhodným podepřením konstrukce. To si vyžádá nějaký čas; zatím blíže neupřesněný.

Libeňský most zůstává uzavřen pouze pro tramvaje, ostatní doprava je bez omezení

Inundační most byl tedy kompletně uzavřen; pro veškerou dopravu včetně pěší. Samotného Libeňského mostu nad Vltavou se pak týká jen uzavření pro tramvaje. „Uzavřený úsek mohou chodci a cyklisté směřující od Palmovky na Prahu 7 obejít po lávce ke komplexu DOCK, dále po ulici Štorchova a rampou zpět na Libeňský most přes Vltavu,“ radí TSK.

Hlavní práce mají začít napřesrok

Samotná rekonstrukce celého soumostí, v jejímž rámci má být problémový inundační most nahrazen novou konstrukcí, už podle slov Liškové vlastně začala. Rozběhlo se projektování – a v prosinci už třeba došlo i na přípravné práce v místě retenční nádrže. Zakázku na obří a mimořádně náročnou opravu Libeňského soumostí Praha vypsala v roce 2020, a to se zadáním metodou Design & Build (vítěz výběrového řízení se sám postará o vše včetně přípravy projektu). Výběr zhotovitele pak Lišková připomněla k roku 2021.

„Společnost Metrostav TBR zahájila svou činnost 1. března 2022 prací na zpracování projektové dokumentace pro veškerá územní rozhodnutí a stavební povolení. V současnosti pokračují projekční práce pro celé soumostí a připravuje se aktualizace dokumentace pro stavební povolení,“ konstatoval před čtyřmi týdny 1. náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti). S tím, že stavební práce by se naplno měly rozjet v roce 2025.

Praha změnila zadání oprav Libeňského mostu. Podívejte se, jak bude vypadat

Tyto informace zazněly 18. prosince v souvislosti s tím, že pražští radní schválili aktualizaci studie podle návrhu architekta Petra Teje, jenž určuje řešení pro úsek v délce 1,2 kilometru od Manin po Palmovku včetně rozsáhlejší rekonstrukce samotného obloukového mostu přes Vltavu (avšak s respektem k původnímu návrhu architekta Pavla Janáka). Inundační most má nahradit volná tvarová replika. Proměna má přinést i nové řešení okolí mostu s vytvářením míst pro odpočinek u řeky i kaváren, obchůdků a dalších služeb. Podle požadavků pražských radních se některé projektované části soumostí pozměnily, aby umožnily návaznost na stavební záměry chystané v blízkém okolí.

Debaty a přípravy po desetiletí

„Oni budou opravy chystat tak dlouho, až ten most spadne jako Trojská lávka,“ zaslechl Deník v tramvaji číslo 25 – na jedné z linek, jejichž trasy jsou nyní odkloněny. Cestující, který už zjevně leccos pamatuje, vysvětloval komusi do telefonu, že tramvaje teď musí jezdit jinudy. Narážel na sliby vlastně již generací pražských politiků, podle nichž v případě, pokud by se naplnila snad jen čtvrtina, by už soumostí bylo dávno opraveno.

Nestalo se tak – byť někteří z představitelů Prahy se v minulosti na Libeňském mostě rádi nechávali fotit. A do kamer představovali záměry prokládané slovy „priorita“ „intenzivní fáze“ či „neprodleně“. Nicméně sliby-chyby, protože skutek utek.

Vliv na to měla mimo jiné hlediska technická (včetně různých náhledů na posouzení měnících se poznatků o aktuálním stavu jednotlivých částí mostu a možnostech nápravy – i s uplatněním argumentů expertů ze zahraničí), památková, ale také politická rozhodnutí. Nezřídka ovlivněná balancováním mezi názorem, že most má především sloužit dopravě, a protikladným postojem, že klíčové jsou i rovina estetická a snaha zachovat při opravách maximum jako svědectví doly vzniku. Na jaře roku 2018 se dokonce kvůli budoucnosti mostu zásadně rozhádala tehdejší koalice vládnoucí Praze.

Libeňský most zůstane uzavřen několik týdnů, TSK vyrobí konstrukci na podepření

Léta debat typu památka/nepamátka, bourat/nebourat, architekti/laici, experti/oponenti, tradice/nové pojetí veřejného prostoru či třeba alternativa/provizorium, možná někomu připomenou novější debaty kolem budoucnosti výtoňského železničního mostu pod Vyšehradem.

V roce 2022 se už skutečně schylovalo k zahájení přípravných prací s tím, že na rekonstrukci hlavního mostu dojde letos (nakonec zvítězila myšlenka most nebourat se stavbou nového, jak se plánovalo dříve). Pak se ale objevily požadavky na úpravy projektu kvůli revitalizaci okolí i zajištění dopravní obslužnosti různých míst v sousedství. A došlo i na to, že rekonstrukce má být zásadnější, než se zprvu počítalo.

Generální ředitel TSK Jozef Sinčák doufá, že nyní se už podaří rekonstrukci rozjet naplno. „Po více než dvaceti letech přešlapování na místě věřím, že se Libeňský most konečně dočká,“těší se. Nezastírá ale, že přichází náročné období: „Bude to jedna z nejsložitějších stavebních prací v historii TSK.“