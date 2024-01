Libeňský most kvůli technickým závadám zůstává nadále uzavřen. Podle Technické správy komunikací (TSK) jsou důvodem několikadenní silné mrazy. Po oznámení uzavírky se na sociálních sítích strhla vlna reakcí.

Uzavírka Libeňského mostu 12.1. 2024. | Video: Deník/Radek Cihla

K uzavírce části Libeňského mostu (konkrétně inundační most X656 Libeňského soumostí) se muselo přistoupit ve čtvrtek 12. ledna v odpoledních hodinách, kdy byla kompletně zastavena doprava v oblasti, včetně té tramvajové nebo pěší. Část mostu zůstane uzavřena po dobu několika týdnů, TSK nechá vyrobit konstrukci, kterou umístí pod most.

Uzavření vyvolalo řadu reakcí veřejnosti. Pod příspěvky TSK nebo například náměstska primátora pro dopravu Zdeňka Hřiba se objevují různé komentáře kritizující dlouhodobý špatný stav mostu. Najdou se ale i satirické příspěvky.

K situaci se vyjádřil i řidič pražských tramvají Josef Chodounský. „Právě nám zavřeli Libeňský most. Na dlouho. Přiležitost pro pokus doručovat cestující do svého cíle kanónem," napsal.

Most = skanzen?

Diskuze se vyvolala i nad otázkami, zda most kompletně zbourat a postavit nový nebo udržovat a opravit. „O stavu mostů v Praze se mluví několik let. Zanedbaná údržba," zaznělo v komentářích o zprávě.

„Proč něco udržovat a opravovat, když novostavba bude stát víc a líp se tomu štěstíčku půjde na proti," uvedla uživatelka na sociální síti.

„Nebylo by prosím vhodné, prostě most obětovat, uzavřít na rok a celý tento rok ho rekonstruktivně předělat a opravit? pokud tedy jsou peníze na tohle,diky," také zaznělo.

„Řeší se historická hodnota. A když se to postaví stejný, tak co se stane. Nic. Bude to vypadat stejně a nespadne to. Jsem pro zachovávání památek, ale dělat skanzen za každou cenu mi nepřijde fajn," přidal se další.

„Další ukázkovej příklad českého skanzenismu. Zachránili jsme před zbořením Libeňský most, sláva! Sice je k ničemu a tramvaje nemají kudy jezdit, ale ty panoramata! Vzpomeňte si na to, až se zase budete dojímat z tuctovýho železničního mostu pár kilometrů proti proudu řeky," znělo v dalším z příspěvků.

Lidé vznášejí i dotazy ohledně budoucnosti a co se s mostem tedy bude dít dál a jak se bude situace dále řešit. Již na konci loňského roku představilo město aktualizaci studie Libeňského soumostí, ukázalo se totiž, že most musí být zrekontruován ve větším rozsahu, než se přepokládalo. „Je to kvůli zmíněné úpravě okolního veřejného prostoru, tak i z hlediska dopravních potřeb a uvolnění cest pro inženýrské sítě. Výhodou ale je, že nám most poslouží dalších sto let," uvedl v prosinci loňského roku Hřib.

„Dobrý den, bude se to tentokrát nějak řešit? Nebo se jako těch pár let zpět zjistí, že to nějakej pátek ještě vydrží a zase se otevře?," napsal jeden z uživatelů pod příspěvek Hřiba na sociální síti X.

„Jestli to dopadne jak oprava silnic tak to asi brzo spadne," doplnil facebookovou diskuzi další z komentujících.