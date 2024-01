Odborníci doporučili zbořit uzavřenou část Libeňského mostu u Palmovky

Odborníci doporučili zbourat nyní uzavřený tzv. inundační most u pražské Palmovky, který je součástí Libeňského soumostí. Silničáři počkají na platné stavební povolení a pak zahájí demolici mostu. Práce by mohly začít letos v dubnu. ČTK to řekla mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková.

Uzavírka Libeňského mostu 12.1. 2024. | Video: Deník/Radek Cihla