Praha se chystá na první větší opravu tramvajových kolejí v roce. Od 17. února dojde k výlukám na Hlávkově mostě, zatímco na Libeňském soumostí se tramvaje vrátí.

Nezbytnou opravu tramvajové tratě na Hlávkově mostě v oblasti zastávek Těšnov zahájí Dopravní podnik hl. města Prahy (DPP) v sobotu 17. února od ranních hodin. Práce potrvají zhruba pět týdnů do 26. března. V letošním roce se jedná o první rozsáhlejší opravu tramvajové sítě v Praze.

Omezení provozu na Hlávkově mostě

Po celou dobu stavebních prací bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Těšnov-Vltavská. Na Hlávkův most se tramvaje vrátí až od úterý 26. března od ranního provozu. Naopak na část Libeňského soumostí v úseku mezi zastávkami Maniny a Libeňský most se od soboty 17. února od ranního výjezdu v omezené podobě vrátí provoz tramvají, a to konkrétně linek č. 1 a 27.

Opravy jsou potřeba

Trať čeká kompletní oprava. Celá je uložena na velkoplošných panelech, které DPP demontuje, nahradí poškozené kusy a kompletně vymění asfaltový povrh a pryžové profily, na kterých jsou panely umístěny. K tomu dojde k výměně kolejnic a dožívajících výhybkových systémů v úseku. Oprava nastane v celém úseku od kolejového trojúhelníku u stanice metra Vltavská (resp. u Antonínské ulice) až po křižovatku ulic Těšnov, Na Poříčí a Na Florenci.

„Tramvajová trať je v tomto úseku vlivem stáří skutečně dožilá a opravu musíme opravdu provést. Pokud bychom ji nezrealizovali v plánovaném termínu, je reálné riziko, že by mohlo dojít k havárii. Při vzestupu teplot na jaře by totiž mohlo dojít k vzedmutí panelů, které jsou po devíti letech od poslední opravy různě pootočené nebo poškozené stejně jako pryžové profily, které upevňují kolejnice k panelům. Vzedmutí panelů by znamenalo poškození kolejnic a okamžité zastavení provozu,“ vysvětluje důvody plánované opravy tramvajové tratě Miroslav Penc, vedoucí jednotky Dopravní cesta Tramvaje DPP.

Odborníci doporučili zbořit uzavřenou část Libeňského mostu u Palmovky

Provoz na magistrále by ale omezen být neměl. Podle 1. náměstka primátora hl. m. Praha pro oblast dopravy a předsedy dozorčí rady DPP Zdeňka Hřiba zůstane zachován provoz v obou pruzích. „Daní za to je delší trvání oprav a výluky tramvajového provozu,“ říká.

Na část Libeňského soumostí se tramvaje vrací

Tramvajový provoz se naopak ve stejném termínu od 17. února vrací v omezené podobě do úseku mezi zastávkami Maniny a Libeňský most a to díky dočasnému kolejovému přejezdu tzv. Californien. Ten nainstaloval DPP v oblasti zastávek Libeňský most. Do 25. března budou do místa zajíždět linky 1 a 27. Poté bude provoz tramvají zachován, ovšem s ohledem na stavební práce dojde k další úpravě linkového vedení tramvají.

Na Libeňském soumostí se zřejmě bude bourat. Dřív, než bylo v plánu

Zhruba 600metrový úsek mezi tramvajovou zastávkou Libeňský most a stanicí metra či zastávkou Palmovka mohou cestující přejít pěšky nebo využít náhradní autobusovou dopravu X25, která bude jezdit v úseku Palmovka – Libeňský most v denním provozu: ve špičkách pracovních dnů v intervalu 4 minut, mimo špičku v intervalech 5 minut, o víkendech a svátcích ve špičce v intervalu 7 minut a mimo špičku v intervalu 8 minut. V nočním provozu bude jezdit náhradní autobusová doprava X94 v trase Palmovka – Tusarova.

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – OPRAVA TRAMVAJOVÉ TRATĚ V ÚSEKU TĚŠNOV – VLTAVSKÁ Z důvodu opravy tramvajové trati na Hlávkově mostě je od soboty 17. února 2024 od cca 4:30 do úterý 26. března 2024 do zhruba 4:30 obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Těšnov – Vltavská. Změny tras tramvajových linek: Linka 1 je ve směru z centra zkrácena do zastávky Libeňský most.

Linka 6 je ve směru z centra ze zastávky Výstaviště odkloněna přes zastávky Nádraží Holešovice (v Partyzánské ulici), Trojská a Ke Stírce do zastávky Kobylisy (nástupní zastávka Březiněveská).

Linka 14 je ve směru z centra ze zastávky Bílá labuť odkloněna přes zastávky Florenc, Křižíkova, Invalidovna, Palmovka, Balabenka, Nádraží Libeň a Hloubětín do obratiště Lehovec.

Linka 25 je ve směru z centra ze zastávky Dělnická odkloněna přes zastávky Ortenovo náměstí a Nádraží Holešovice do obratiště Výstaviště.

Linka 27 je ve směru z centra ze zastávky Výstaviště odkloněna přes zastávky Nádraží Holešovice (v Plynární ulici), Ortenovo náměstí, Dělnická a Maniny do zastávky Libeňský most.

Linka 94 je rozdělena na dvě části:

-ve směru od Slivence odkloněna ze zastávky Strossmayerovo náměstí přes zastávky Vltavská, Holešovická tržnice, Dělnická, Ortenovo náměstí a Nádraží Holešovice do obratiště Výstaviště

-ve směru od Lehovce je zkrácena do zastávky Palmovka.

V denním provozu zůstává tramvajová linka 31 v trase Spojovací – Ohrada – Palmovka – Balabenka – Vysočanská. Galerie 4 fotografie › Změny v zastávkách tramvají Zřizují se zastávky Libeňský most (na Libeňském mostě):

nástupní u křižovatky se sjezdovou rampou do ulice U Libeňského mostu,

výstupní u křižovatky se sjezdovou rampou do Štorchovy ulice.