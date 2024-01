Kromě uzavření „nájezdu“ po takzvaném inundačním mostě ve směru od Palmovky aktuálně Libeňský most nepotřebuje další omezování provozu, ukázala měření. To je příznivá zpráva. Tou špatnou ale je, že zatím selhávají plány na podepření inundačního mostu, což mělo umožnit jeho zprovoznění do doby celkové rekonstrukce.

Havarijní uzavírka Libeňského mostu. | Video: Deník/Radek Cihla

Uzavření Libeňského soumostí pro tramvaje, které už druhým týdnem musí vytíženou trasu objíždět, trvá – s dalším omezováním provozu se však nyní nepočítá. Uzavření kvůli špatnému stavu se nadále bude týkat pouze takzvaného inundačního mostu, tedy konstrukce nad Rohanským ostrovem. Ten je od druhého lednového týdne kompletně uzavřen pro veškerou dopravu; nesmějí tam ani pěší.

Samotný Libeňský most, tedy část soumostí vedoucí přímo přes Vltavu, naopak potřeba uzavírat není. Plyne to z informací, které v úterý 23. ledna večer představil na jednání výboru pražského zastupitelstva pro dopravu náměstek ředitele Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK) Josef Richter. Výsledky odborných měření, která TSK zajistila, shrnul do sdělení, že zde bezprostřední nebezpečí nehrozí, a tak prozatím nejsou potřebná další omezující opatření.

Problémy konstrukce nad Rohanským ostrovem

Další vývoj kolem soustavy šesti mostních konstrukcí z roku 1928, o jejímž neutěšeném stavu se mluví už nejméně dvě desetiletí (a v minulosti již také došlo na dočasné uzavření), se má řešit v příštím týdnu; patrně již v pondělí. Hlavním tématem je právě inundační most. Vnikla takzvaná rada monitoringu, v níž jsou vedle týmů připravujících rekonstrukci soumostí zastoupeni i experti z Kloknerova ústavu Českého vysokého učení technického v Praze a Vysokého učení technického v Brně.

Libeňský most je stále uzavřený. Na sociálních sítích se strhla vlna kritiky

Inundační most (tedy část nesená obloukem nad Rohanským ostrovem) je uzavřený od 11. ledna v reakci na výsledky průzkumu jeho stavu, který odhalil poškození takzvaných kloubů: prvků zajišťujících přenos sil do pilířů. Podnět k těmto zkoumáním daly viditelné poruchy: objevily se praskliny i odpadávání materiálu. Zjistilo se, že nosné kovové desky se ocitly mimo správnou polohu a je drcen beton nosných prvků. Vznik závady dávají technici do pravděpodobné souvislosti se silnějšími mrazy na počátku ledna.

Podpírat inundační most se nevyplatí

Podle informací 1. náměstka primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), který má ve vedení hlavního města na starost oblast dopravy, zatím není rozhodnuto, jak naložit s inundačním mostem předtím, než dojde na již reálně chystanou celkovou opravu soumostí. V jejím rámci by měl být zbourán a nahrazen novým. Do té doby se počítalo s jeho znovuotevřením poté, co bude jeho konstrukce podepřena.

Jestliže se před dvěma týdny očekávalo, že nějakou dobu potrvá, než technici potřebnou technologii vyprojektují, ta bude vyrobena a nainstalována, nyní nad volbou tohoto postupu visí otazníky. I když experti navrhli hned čtyři varianty – vedle různého řešení podpůrných konstrukcí šlo i o vybetonování prostoru pod mostním obloukem, a dokonce o plán na vytvoření provizorní konstrukce nad nynějším mostem – žádná se neukázala jako vyhovující. Stručně řešeno: všechna zvažovaná řešení se jeví jako mimořádně časově náročná, a navíc neúměrně nákladná. Natolik, že se před zvažovanou rekonstrukcí zřejmě nevyplatí. Náměstek Hřib tak má jasno: co nejrychleji tuto konstrukci zbourat a postavit novou, s čímž se nakonec stejně počítá v rámci celkové rekonstrukce soumostí: co nejdříve má dojít na „finální řešení“.

Libeňský most s omezením. Jeho stav přitom řeší politici už několik desítek let

Bez podepření by inundační most zřejmě měl zůstat zavřený až do doby, kdy dojde na jeho bourání. Ještě ale odborníky čekají další jednání při vyhodnocování poznatků z nových průzkumů. Jak nepřístupnou část mají překonat pěší, radí TSK na svém webu: „Uzavřený úsek mohou chodci a cyklisté směřující od Palmovky na Prahu 7 obejít po lávce ke komplexu DOCK, dále po ulici Štorchova a rampou zpět na Libeňský most přes Vltavu.“