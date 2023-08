V rámci republiky se to letos stalo už v řadě lokalit. Všeobecně účinný prostředek, jak se cerkárií zbavit, neexistuje. Obvykle se to řeší pokusy provozovatele plže vysbírat – a když to nepomůže, následuje delší koupací pauza. Někdy i s vypuštěním nádrže, která se nechá i vyschnout a přes zimu vymrznout.

O tom, zda Lhotka ještě letos poslouží vodním radovánkám, se má rozhodnout nyní během prvního srpnového týdne. Podle údajů pražských hygieniků po zatím posledním oficiálním odběru vodních plžů ze 14. července laboratorní rozbor stále prokázal pozitivní jedince uvolňující cerkárie Trichobilharzia.

Hygienici potvrdili výskyt původců kožního onemocnění. Lhotka byla uzavřena

„Na zlepšení pracujeme dnem i nocí,“ řekl Ott Deníku. S tím, že na tento týden se chystají nové rozbory, jejichž výsledky přinesou definitivní verdikt: buď oznámení o termínu otevření – pak už by záleželo jen na počasí a přístupu návštěvníků – nebo sdělení o definitivním ukončení letošní sezony.

Přesný termín Ott ještě nezná. „Asi to bude středa, nebo pátek,“ očekává. S tím, že je třeba domluvit, aby se zástupci provozovatele sešli na místě s hygieniky – a případně i s experty z oblasti životního prostředí. Čekat na výsledky by pak nemělo být třeba dlouho: vyhodnocení dopoledních odběrů by laboratoř mohla dodat ještě týž den večer; případně ráno následujícího dne. „Následně okamžitě zveřejníme, co bude dál, jak na facebooku, tak na našem webu,“ odkázal Ott na stránky koupaliste-lhotka.cz. Předpokládá, že konkrétní rozhodnutí padne ještě v tomto týdnu.

Roli hraje ochlazení

Na rozpacích mohou být kvůli počasí návštěvníci jiných míst nabízejících venkovní koupání. V posledních dnech se ochladilo – a navíc se naplno potvrdila platnost úsloví „Svatá Anna, chladna z rána“.

Uprostřed prázdnin i hlavní sezony dovolených však koupání pod modrou oblohou stále představuje velké lákadlo. Už se ale vyplatí více vybírat, kam se vypravit. Ne všude zůstává voda prvotřídní.

Méně průhledná voda

Šest dalších lokalit pro venkovní koupání v Praze, kde je pravidelně sledována kvalita, vodní radovánky nabízí – avšak ne zcela bez komplikací. Nejhůř z nich hygienici hodnotí Šeberák: stupněm 3 na pětibodové škále podobné školnímu známkování. Kvůli zvýšenému výskytu sinic by se u vnímavých jedinců mohly po koupání objevit zdravotní obtíže. Před koupáním zde sice hygienici nevarují, avšak doporučují se poté osprchovat.

Dát si sprchu, pokud je to možné, radí ostatně i návštěvníkům koupališť Džbán a Hostivař i rybníka Motol. V nich je voda hodnocena stupněm 2. Zdravotní problémy však zde nejsou pravděpodobné. Voda zůstává nezávadná, jen je kvůli snížené průhlednosti méně lákavá na pohled. Jedničky pak pražští hygienici dali vodě ze dvou sledovaných lokalit – betonové nádrže Divoká Šárka a koupaliště s přírodním čištěním vody Radotín.

Přehrady jsou v pohodě

Z desítek míst hodnocených ve středních Čechách jsou na tom „nejhůř“ písník v Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku a Pilský rybník u Monínce v příbramském okrese. Jejich voda je hodnocena třetím stupněm, a to kvůli vysokému množství chlorofylu i se zvýšeným množstvím sinic. Luboš Mandík z příbramského pracoviště krajské hygienické stanice však připomíná, že to ještě neznamená problém: vodní radovánky návštěvníci nemusejí omezovat. S ochlazením by se navíc nástup sinic mohl zpomalit. „Nicméně lidem se sníženou imunitou, případně alergikům a malým dětem či těhotným ženám doporučujeme, aby se po vykoupání vždy osprchovali,“ radí Mandík zdejším návštěvníkům.

Hygienici kontrolují kvalitu vody. Objevují se sinice, podmínky ale bývají dobré

Po vyhodnocení nejnovějších testů ve středních Čechách přibylo míst s vodou hodnocenou stupněm 2. Jde však jen o „kosmetický problém“ spojený se sníženou průhledností, kterou má na svědomí rozvoj fytoplanktonu. „Ten je tvořen převážně řasami; sinice se vyskytují pouze v menším množství,“ upřesnil Mandík, že vznik zdravotních komplikací zde není pravděpodobný.

Jako lokality s vodou na stupni 2 připomíná přírodní koupaliště Vyžlovka, Proboštská jezera a rybník Jureček na Praze-východ, Nový rybník v Příbrami, Tyršovo koupaliště v Rakovníku, písník Hradišťko I na Kolínsku či přírodní koupaliště Ostrá a Loučeň na Nymbursku. „Zhoršení vody se nevyhnulo ani jedné z našich nejnavštěvovanějších lokalit – přehradní nádrži Slapy. Ve dvou koupacích oblastech v okrese Příbram – Živohošť a Županovice – se rovněž objevilo zvýšené množství fytoplanktonu s ním související zvýšený obsah chlorofylu. I zde je tak kvalita vody hodnocena stupněm 2,“ uvedl Mandík v pátek 28. července.

Zdůrazňuje však, že podstatná část sledovaných lokalit má stále vodu výborné kvality. S tím, že to platí i pro hojně navštěvované lokality středočeské části nádrže Orlík, kde průhlednost dosahuje až 2,3–2,5 metru. Jedničky dostaly také čtyři lokality na Slapech: na Benešovsku a na Praze-západ. Stejné, tedy nejvyšší hodnocení má i většina malých přírodních koupališť napříč Středočeským krajem.