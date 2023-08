Jitka i Sofie mají jedno společné - od narození jsou levačky. „Pamatuji si, že jsem v devadesátkách nastoupila do první třídy na Základní škole Květnového vítězství na Jižním Městě. Školu jsme měli hned naproti baráku, bylo to do ní pár metrů. Během prvních pár dní mi začala učitelka dávat tužku do pravé ruky. Nastoupila jsem v šesti letech, to už má dítě takovou věc celkem ukotvenou, učitelka to ale vůbec nerespektovala,“ vzpomíná Sofie. Do školy chodila tenkrát jen dva týdny a pak přestoupila na vzdálenější ZŠ Mikulova.