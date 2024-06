Pražská letní kina promítají na střechách, parcích i obyčejných zdích. Některá z nich jsou v provozu už od druhé poloviny května, jiná sezónu teprve zahajují. Na své si přijdou milovníci všech žánrů.

Cena vstupného se různí, někde pustí diváky zadarmo, jinde je vyjde lístek na několik stovek. Přehled každodenní produkce všech letních kin v Praze najdou zájemci na webu Letňáky Praha.

Přehled letních kin v Praze v roce 2024

(výběr redakce)

Letní kino Spojovna (u pivovaru Spojovna v Praze 4)

Web: pivovarspojovna.cz

V provozu od konce května

Promítací den: středa

Vstupné: zdarma

close info Zdroj: Pivovar Spojovna zoom_in Letní kino v Pivovaru Spojovna.

Letní kino Meetfactory

Web: meetfactory.cz

V provozu od června

Promítací den: středa

Vstupné: zdarma

Letní kino Cross club

Web: crossclub.cz

V provozu od května

Promítací den: středa

vstupné: 100 Kč

Letní kino Sunset cinema (střecha obchodního centra Arkády Pankrác 4. patro výtahem)

Web: sunsetcinema.cz

V provozu od června

Promítací dny: záleží na programu

Vstupné cca 300 Kč

Letní kino Spirála

Web: ddmpraha8.cz

V provozu od 20. června

Promítací dny různé – většinou čtvrtek

Vstupné: zdarma

Letní kino Hostivař

Web: pivovar-hostivar.cz

V provozu od června

Promítací dny: úterý

Vstupné: zdarma

Letní kino Vypich

V provozu od června

Promítací dny: čtvrtek

Vstupné: zdarma

Letní kino Kamínka

V provozu od června

Promítací dny: čtvrtek

Vstupné: 150 Kč

Letní kino Zahrada

Promítací dny: různé

Vstupné: 160,- korun

Poznámka: Začátek promítání je po setmění, většinou po 20 nebo 21 hodině. V případě špatného počasí, může být představení zrušené.

Letní kino Gabriel

Web: gabrielloci.com

Vychutnejte si film v unikátním komplexu Gabriel Loci s výhledem na Prahu, jehož dominantou je novorománský klášter z 19. století. Občerstvení je zajištěno Barem Gabriel. Vstupenky se dají zakoupit kartou online nebo na místě v hotovosti.

Kde? Holečkova 106/10, Praha 5 – Smíchov

Kdy? každou středu, pátek a neděli

Vstupné: 150 Kč

Letní kino v podzámčí

Web: praha8.cz

Kino, které se nachází v podzámčí na prostranství pod Libeňským zámkem na Praze 8., které prošlo šest let zpátky revitalizací. V červenci je program věnován 110 výročí Bohumila Hrabala. Občerstvení je na místě zajištěno.

Kde? U Českých loděnic 40/6, Praha 8

Kdy? 25. - 27. července od 21.30 hod. a 22. - 24. srpna 2024 od 21.00 hod.

Cena: zdarma

Letní kino na Pragovce

Web: pragovka.com

Pragovka je bývalým industriálním areálem, ve kterém se dnes nacházejí umělecké ateliéry, galerie a momentálně i letní kino! V nepříznivém počasí se kino přesouvá do haly MaxSpace přímo v areálu, o projekci tedy nepřijdete. Občerstvení zajištěno.

Kde? Kolbenova 923/34, Praha 9

Kdy? každé úterý

Cena: zdarma

Letní kino Kinská

Web: letnikinokinska.cz

Jejich slovy kino s nejvyšším stropem a nejlepší klimatizací, a to přímo pod Petřínem. V případě nepříznivého počasí se projekce přesouvá do Kina Atlas, více info na webových stránkách kina. Na místě je k dispozici WC a v případě ochlazení deky.

Kde? Zahrada Kinských za Národopisným muzeem

Kdy? v červnu 2-3 projekce týdně, od července pravidelně od úterý do soboty

Cena: do 129 Kč

Letní kino DOX

Web: dox.cz

Centrum současného umění DOX nám i letos nabídne letní kino na své travnaté střeše s výhledem na vzducholoď. Vstupenky lze zakoupit online nebo na pokladně DOX+, rovněž v den projekce do 21:30. V případě nepříznivého počasí se projekce ruší, více info na webových stránkách galerie.

Kde? Terasa DOX+ na adrese Poupětova 3, Praha 7

Kdy? každou středu od 21:30

Cena: 200 Kč

Kinobus

Web: kinobus.cz

Dopravní podnik vás zve již na 17. ročník kina, které je v pohybu. Během léta ho můžete potkat celkem na dvanácti lokalitách a vybrat si z 22 českých i zahraničních filmů. V případě nepříznivého počasí může dojít ke zrušení promítání.

Kdy a kde? Kinobus jezdí od 24. června do 5. září, přesná místa a časy promítání zjistíte z odkazu na web.

Cena: Zdarma