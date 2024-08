Pražská letní kina promítají na střechách, v parcích i v botanické zahradě. Začátek promítání na konci srpna a popřípadě i začátkem září se různí, většinou ale čeká na tmu. Vstupné je zdarma nebo za sto až dvě stě korun. Promítání můžou organizátoři zrušit s ohledem na počasí.

Letní kino Gabriel

Promítá v objektu bývalého kláštera Sv. Gabriela na Smíchově v Holečkově ulici.

Středa 28. srpna - Simpsonovi ve filmu

Pátek 30. srpna – Pomáda

Neděle 1. září – Poslední skaut

Filmy zpravidla začínají ve 21 hodin. Vstupné je 150 korun. Program letního kina a dalších akcí zde.

Letní kino Dlabačov

Promítá hned před vstupem do kina Dlabačov v ulici Bělohorská.

Středa 28. srpna – Ptáci

Čtvrtek 29. srpna – Mamma Mia!

Pátek 30. srpna – Konec starých časů

Neděle 1. září - Trhák

Filmy zpravidla začínají ve 21 hodin. Vstupné je 150 korun. Program kina zde.

Mamma Mia! (2008) Official Trailer:

| Video: Youtube

Letní kino Praha 10

Promítá v Malešickém parku.

Čtvrtek 29. srpna – Sladký život

Film začíná ve 20:30. Vstupné je zdarma. Další program městské části zde.

Letní kino v botanické zahradě

Botanická zahrada Praha - Letní kino je připraveno v dolní části zahrady v expozici Stráň za Café Ornament v blízkosti Ornamentální zahrady.

Pátek 30. srpna – Hrabě Monte Christo

Sobota 31. srpna – Gump – jsme dvojka

Vstupné 150 korun (promítání je zdarma v rámci vstupného do zahrady). Program kina zde.

Letní kino u Keplera

Promítá v parku Maxe van der Stoela v Praze 6 – Hradčanech.

Pátek 30. srpna – Hypnóza

Vstupné 100 korun. Program kina zde.

Premiéra filmu Jiřího Mádla Vlny: Příjezdy herců na červený koberec:

Premiéra filmu Jiřího Mádla Vlny: Příjezdy herců na červený koberec | Video: Deník/Radek Cihla

Letní kino M Lounge Cinema

Promítá na střeše obchodního centra Westfield Chodov.

Středa 28. srpna – Joker

Čtvrtek 29. srpna - Mamma Mia! Here We Go Again

Pátek 30. srpna - Tenkrát v Hollywoodu

Sobota 31. srpna - Meg 2: Příkop

Vstupné cca 200 korun. Program kina je zde.

Poznámka: Program se může změnit z rozhodnutí organizátorů letního kina. Začátek promítání je po setmění, většinou po 20 nebo 21 hodině. V případě špatného počasí, může být představení zrušené.