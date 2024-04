Přihlásit se do projektu mohou občané Prahy 18 starší 65 let. Registrace je otevřená již od 1. dubna a výhodně nakupovat mohou obyvatelé městské části již od 1. května. Příspěvky budou rozděleny do dvou měsíčních etap po 500 korunách, tedy takzvaných correntů, pro každého registrovaného.