Bleskem zničená meteostanice na letišti je opravená, přenos dat ale nefunguje

ČTK

Bleskem poničenou meteostanici na pražském letišti Václava Havla se v neděli večer podařilo opravit. On-line přenos meteorologických dat ale stále nefunguje. Technici systém testují. Jak dlouho to potrvá, není jasné. ČTK to dnes řekla mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Monika Hrubalová. V případě nízké dohlednosti by se tak pravděpodobně zopakovala situace ze soboty, kdy letadla mířící do Prahy létala odklonem.

