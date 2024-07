O situaci informovalo Letiště Praha na sociální síti X. Kvůli výpadku počítačových systémů po celém světe hlásí problémy nejen evropská letiště ale i jinde po světě, například ve Spojených státech nebo v Austrálii. Na některých letištích musel být dokonce dočasně zastaven provoz.

Podle tiskové mluvčí Letiště Praha Kláry Divíškové postihl výpadek odbavovacího systému, který využívá větší množství leteckých společností, i Letiště Václava Havla. Problém se podle Divíškové původně týkal šesti letů, délku zpoždění ale letiště nedokázalo odhadnout. Krátce před jedenáctou hodinou Letiště Praha informovalo o tom, že je situace aktuálně stabilizovaná.

„Dotčené lety se daří odbavovat v náhradním systému, nebo manuálně. Evidujeme 3 zpožděné lety z této příčiny," uvedlo na sociální síti X.

Poté ale letiště informovalo o tom, že v rámci Evropy letiště v Curychu a v Amsterdamu nepřijímali žádné přílety. „V tuto chvíli byl pozastaven odlet z Prahy společnosti easyJet do Amsterdamu a dopravce Swiss do Zurychu. Příčinou je výpadek globálního systému, na který Letiště Praha nemá vliv. Cestující žádáme o trpělivost, může docházet ke zpoždění a pomalejšímu odbavení, které u dotčených dopravců probíhá náhradním způsobem. Není možné predikovat, kdy se situace zlepší," sdělila mluvčí.

Již před 14. hodinou Letiště Praha radostně oznámilo, že ranní lety, které byly postižené globálním výpadkem odbavovacího systému, už z letiště odletěly. A Amstrdam i Curych již přílety přijímají.

„Výjimkou je let do Neapole s dopravcem Wizzair W46918, který je zpožděný z důvodu počasí v cílové destinaci. Letiště v Amsterdamu a Curychu už přijímají letadla na příletech, nicméně dají se očekávat velká zpoždění. Informace o případných zrušených letech najdou cestující na webových stránkách," informovalo letiště.

Mezi cestujícími i přes situaci panoval klid

„Bude to mít zpoždění, ale snad odletím ještě dnes,“ řekla Deníku v Terminálu 2 dívka, která se představila jako Nikola. Výrazy „delay, delayed“ zaznívaly ostatně často i z hloučků cizinců. Zatímco provoz v odbavovacích halách na pohled nepůsobil dojmem něčeho mimořádného, až na několik upozornění na zrušené lety na informačních tabulích, někde se objevovaly hloučky lidí čekajících déle, než původně plánovali.

Letiště Václava Havla - 19. července | Video: Deník/Radek Cihla

Před přepážkou, kde se sešli lidé potřebující řešit problém kolem odložených letů, si někteří počkali desítky minut. Bez nervozity, v poklidu – jen se snahou, aby se jejich patálie podařilo napravit co nejrychleji a nejuspokojivěji. Většinou odcházeli s tím, že to snad bude nakonec „v pohodě“; nanejvýš s tím, že ještě potřebují potvrdit pozdější příjezd ubytovateli.

Ačkoliv byl let mířící do Barcelony zrušen, byli jsme svědky jak na přepážce pomohli slečně mířící právě do této destinace. Nakonec si zakoupila let s jinou společností, přes Valencii. „Nakonec můžu letět, ale budu teď kupovat letenky přes Eurowings,“ zaslechl Deník.

Asi dnes do Barcelony neodletíme a dají nám voucher na ubytování, předpokládal Ital Adrian řešení problémů spojených s výpadkem odbavovacího systému. | Video: Milan Holakovský

Do Barcelony měl namířeno rovněž Ital Adrian, doprovázený dvěma dětmi. „Podle toho, co nám zatím řekli, si myslím, že asi teď tu asi čekáme na voucher na ubytování; prý dnes asi neodletíme,“ řekl Deníku po čtvrthodině stání ve frontě. Měli jsme letět dnes ve 13.05 – a let je kvůli technickým problémům zrušen. Dají nám nějakou náhradu, ale myslím, že dneska nepoletíme: ten výpadek odbavovacího systému je celosvětový,“ konstatoval Adrian. S tím, že co by v takovém případě s dětmi v Praze podnikl, zatím netuší.

Dění na letišti sleduje i policie. „Situaci sledují naše Inspektoráty cizinecké policie a jsme připraveni zvýšit počty nasazených policistů. Jejich úkolem bude především dohled nad veřejným pořádkem a poskytování dostupných informací cestujícím."

Ne všichni lidé čekající ve frontě zklamaných cestujících však potřebovali řešit komplikace související s celosvětovým výpadkem odbavovacího systému. „Alespoň myslím, že náš problém s ním souvislost nemá a je to vyloženě chyba té společnosti,“ řekl Deníku Jan z Prahy, mířící ve dvou do Lisabonu. „Na přepážce nám řekli, že větší letadlo se porouchalo, mají jen menší – a od nějakého třicátého sedadla nemají pro lidi místo. Sem si máme přijet na ticketing najít nějaký jiný let,“ řekl Deníku těsně předtím, než přistoupil k okénku.

Jan z Prahy mířící do Lisabonu sice neodletěl, avšak míní, že v tomto případě není na vině celosvětový výpadek odbavovacího systému. | Video: Milan Holakovský

Od přepážky odcházel nespokojený. „Tady nám řekli, že nám nepomůžou, i když nás na easyJetu poslali právě sem. Takže – teď to bude trochu divoké telefonování,“ shrnul, jak prozatím dopadla jejich cestovatelská dvojice. „Nevíme, co bude, máne zaplacené ubytování, já dělám i kurs pro lékařské pracovníky. Je to nepříjemné,“ konstatoval. S poznámkou, že během čekání ve frontě už si na telefonech vyhledali, na jaké kompenzace mají právo.

Jde o další problém, se kterým se pražské letiště v krátké době potýká. Již na začátku měsíce Letiště Praha muselo řešit nepříjemnou situaci s obavováním zavazadel, kdy se zkrátka nestíhalo zavazadla vykládat a nakládat.

Letiště Václava Havla - 19. července | Video: Deník/Radek Cihla

Podle vedení letiště byl příčinou nárazový nedostatek pracovníků v handlingové společnosti, přetíženost letového provozu a velká zpoždění. Cestující tak museli na své kufry čekat i pár dní.