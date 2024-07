ČTK dnes 16:55

Odborový svaz pozemní a letecké dopravy (OSPLD), který působí na pražském Letišti Václava Havla, vyhlásil stávkovou pohotovost. Platí ode dneška do odvolání nebo do případného přechodu na jinou formu protestu. Důvodem je dlouhodobé neodborné vedení ruzyňského letiště v personální oblasti a řízení lidských zdrojů. ČTK to řekl místopředseda svazu Marek Sedlák. Letiště se požadavkům bude věnovat na mimořádném jednání, uvedla jeho mluvčí Klára Divíšková. Odborový svaz dopravy (OSD), který také sdružuje zaměstnance letiště, s vyhlášením stávkové pohotovosti nesouhlasí.